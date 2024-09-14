Казахстанский боец MMA устроился на работу в МЧС

Казахстанский боец ММА Артем Резников вступил в ряды спасателей Министерства по чрезвычайным ситуациям РК. Он будет работать в ДЧС Алматы, сообщает Zakon.kz

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Об этом рассказала официальный представитель министерства Динара Нургалиева.

Руководство МЧС традиционно уделяет большое внимание хорошей физической подготовке личного состава. В задачи Резникова будут входить оказание методической и практической помощи, пропаганда спортивной идеологии в гарнизоне ДЧС Алматы, а также продвижение имиджа спасателей на международной спортивной арене, - отметила Нургалиева.

Спортсмен опубликовал сообщение на своей странице в и получил массу одобрительных откликов от казахстанцев:

Вот пример настоящего спортсмена!

Красавчик!

Артем – настоящий патриот.

Напомним, Артем Резников – казахстанский боец смешанных единоборств ММА, выступающий в легком дивизионе под эгидой АСА (Absolute Championship Akhmat), финалист гран-при АСА в легком весе.