Скриптонит отменил все концерты из-за болезни

У себя на странице в Instagram рэппер сообщил, что решение об отмене концертов пришлось принять из-за заболевания, и он уже прошел первый курс лечения.

В связи с заболеванием голосовых связок я принял непростое для себя решение отменить все сольные концерты до конца этого года. Относясь с ответственностью к уровню живых выступлений, я прошел первый курс лечения, но после недавнего выступления в Казахстане стало ясно, что выступать, не восстановившись полностью, не совсем разумно, и врачи настаивают на полном курсе лечения и реабилитации.

Мы работаем над переносами, обновленные даты появятся в ближайшее время вместе с графиком на следующий год. Спасибо за понимание, - написал Скриптонит.