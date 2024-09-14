Беременные карагандинки осуждены за распространение синтетических наркотиков

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По информации департамента полиции Карагандинской области, одна из наркокурьерш задержана примерно в 20 километрах от Караганды. В багажнике ее машины найдены более двух килограммов синтетических наркотиков. В ходе следствия женщина призналась, что привозила запрещенные вещества из южных регионов страны. Вторую курьершу полицейские задержали непосредственно в самом городе. При ней также была обнаружена крупная партия синтетики.

Обе женщины из вполне обеспеченных семей, имели достаток. Одна из них является многодетной. Несмотря на свое положение, польстились на "легкие" деньги и в итоге заработали сроки. Их осудили, они получили до 10 лет лишения свободы. Всего с начала года задержано 53 человека, участвовавших в распространении наркотиков. Среди них также есть четверо студентов и 8 несовершеннолетних. Расследование уголовных дел в отношении данных лиц продолжается, - сообщили в ДП.

Вместе с тем с начала года в регионе возбуждено 71 уголовное дело за сбыт наркотиков через информационные ресурсы, из которых 40 связаны с рекламой через граффити. Полицейские ведут активную борьбу с такой настенной рекламой: с начала года стерто около 10 тысяч наркотических граффити.