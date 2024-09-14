18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.38
531.63
5.27
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.09.2024, 17:15

Беременные карагандинки осуждены за распространение синтетических наркотиков

Новости Казахстана 0 314

В Караганде две беременные женщины занимались наркотрафиком. Они перевозили синтетические наркотики на авто, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта bryansktoday.ru
Фото с сайта bryansktoday.ru

По информации департамента полиции Карагандинской области, одна из наркокурьерш задержана примерно в 20 километрах от Караганды. В багажнике ее машины найдены более двух килограммов синтетических наркотиков. В ходе следствия женщина призналась, что привозила запрещенные вещества из южных регионов страны. Вторую курьершу полицейские задержали непосредственно в самом городе. При ней также была обнаружена крупная партия синтетики.

Обе женщины из вполне обеспеченных семей, имели достаток. Одна из них является многодетной. Несмотря на свое положение, польстились на "легкие" деньги и в итоге заработали сроки. Их осудили, они получили до 10 лет лишения свободы. Всего с начала года задержано 53 человека, участвовавших в распространении наркотиков. Среди них также есть четверо студентов и 8 несовершеннолетних. Расследование уголовных дел в отношении данных лиц продолжается, - сообщили в ДП.

Вместе с тем с начала года в регионе возбуждено 71 уголовное дело за сбыт наркотиков через информационные ресурсы, из которых 40 связаны с рекламой через граффити. Полицейские ведут активную борьбу с такой настенной рекламой: с начала года стерто около 10 тысяч наркотических граффити.

Буквально 13 сентября мы провели масштабную акцию, направленную на борьбу с распространением наркотических веществ и пропаганду здорового образа жизни. В ней приняли участие более тысячи человек, закрашено свыше четырех тысяч наркограффити, роздано более трех тысяч памяток и буклетов. Хочу напомнить, что за распространение рекламы наркотиков через граффити грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет, - добавили в пресс-службе полиции.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?