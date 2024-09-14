Машина влетела в остановку и перевернулась в Алматы

В Алматы столкнулись два легковых автомобиля. В результате одна из машин влетела в остановку и перевернулась, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: ДП Алматы

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе департамента полиции Алматы, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 06:30 в Медеуском районе.

Водитель автомашины Volkswagen, следуя по улице Кабанбай батыра в восточном направлении, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной Hyundai, что следовала по улице Назарбаева на север. Далее Volkswagen, продолжив движение, допустил наезд на остановочный комплекс, вследствие чего опрокинулся, - сообщили в департаменте полиции Алматы.

В результате ДТП никто не пострадал, уточнили в полиции. В причинах аварии разбираются сотрудники управления полиции Медеуского района.