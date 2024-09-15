Угрожали арестом: участковые вымогали деньги у алматинца

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На кадрах мужчина рассказывает, что вызвал участковых инспекторов полиции из-за ссоры с братом. По итогу, с близким человеком он примирился, а полицейские, якобы увидев деньги у заявителя, начали вымогать их, угрожая арестовать мужчину. По итогу, как говорится в видео, мужчина отдал деньги стражам порядка. Речь шла о сумме 200 тыс тенге. Факт прокомментировали в полиции.