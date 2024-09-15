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14.09.2024, 19:13

Угрожали арестом: участковые вымогали деньги у алматинца

Новости Казахстана 0 696

В социальных сетях появился видеоролик, где мужчина рассказывает о том, что сотрудники полиции вымогали деньги, угрожая арестом. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Алматы, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На кадрах мужчина рассказывает, что вызвал участковых инспекторов полиции из-за ссоры с братом. По итогу, с близким человеком он примирился, а полицейские, якобы увидев деньги у заявителя, начали вымогать их, угрожая арестовать мужчину. По итогу, как говорится в видео, мужчина отдал деньги стражам порядка. Речь шла о сумме 200 тыс тенге. Факт прокомментировали в полиции.

На пульт «102» поступил вызов о семейном конфликте в Ауэзовском районе.  Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 59-летнего мужчину с раной на руке.  Собранными материалами, опросом свидетелей и медицинским заключением подтверждено, что рана была получена самим мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания первой помощи и госпитализирован.  При этом он привлечен к административной ответственности за нарушение общественного порядка.  Мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере. Между тем, по доводам мужчины на видео проводится проверка, - сообщили ответ. 

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