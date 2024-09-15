Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокату

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подарил на день рождения адвокату их семьи Жанне Уразбаховой серьги и кольцо ювелирного дома L’aroush. Ей исполнилось 37 лет, передает Liter.kz .

Фото: instagram.com/advokatzhanna/

Сегодня адвокат семьи Нукеновых отмечает свой 37-й день рождения. Айтбек Амангельды, или как все знают его – Айтым, один из близких друзей адвоката, показал её праздничные подарки в stories в Instagram — изысканные кольцо и серьги в форме четырехлистника.

Зная любовь Жанны к сотуару, я решил к нему подарить серьги и кольцо, ө сказал Амангельды.

Этот жест, наряду с символизмом и вниманием, подчеркивает глубокие личные отношения, существующие в кругу семьи и друзей адвоката. О подробностях празднования и реакции адвоката пока информации немного.