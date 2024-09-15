Сколько иностранцев пожелали стать казахами?

О Казахстане в последние годы многие иностранцы отзываются крайне положительно. И статистика желающих стать гражданами РК постоянно растет. Процесс получения казахстанского гражданства для мигрантов всегда был доступным и привлекательным. Однако теперь иностранцы, желающие получить гражданство Казахстана, должны будут сдавать экзамен на знание казахского языка на элементарном уровне, а также основ истории и Конституции нашей страны. Изменится ли количество добровольцев учитывая новые правила, покажет время. А пока «Голос народа» узнавал, сколько новых граждан прибавилось в республике за последние годы.

Коллаж: Голос народа

По данным министерства юстиции, рост числа иностранцев, получающих гражданство страны, действительно наблюдается последние несколько лет.

К примеру, только за 2023 год количество выданных паспортов казахстанских выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. Большинство мигрантов мотивировало свое желание стать казахами желанием трудиться, учиться и вести бизнес в нашей стране.

Всего, по данным Минюста, в 2021 году в гражданство РК приняли 24 120 человек, в 2022 году – 22 115 человек, в 2023 году – 26 828.

Больше всего неоказахов ранее имели гражданство Республики Узбекистан.

Тенденция сохраняется и в текущем году. Всего за первые 6 месяцев 2024 года гражданство Республики Казахстан приняли 10 495 лиц, из них по Указу Президента РК – 629, в упрощенном порядке – 9 866:

По 4-х стороннему Соглашению – 1 080 человек:

Россия – 721,

Кыргызстан – 343,

Беларусь – 16.

По Конвенции о гражданстве замужней женщины – 939.

Утратили казахстанское гражданство в прошлом году 16 028 человек (в 2021 году - 17 179 человек, в 2022 году - 18 568).

Наши бывшие соотечественники уезжали в такие страны, как:

Напомним, что ранее редакция «Голос народа» выясняла с экспертами, зачем мигранты едут в Казахстан. Подробнее читайте в материале.