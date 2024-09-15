Казахстанцы увидят красный край полной Луны во время затмения

Край большой полной Луны во время затмения 18 сентября приобретет красноватый оттенок. Явление продлится около четырех часов, сообщает Zakon.kz .

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Подробности того, как будет выглядеть затмение, рассказала ТАСС астроном Людмила Кошман

Край диска Луны потемнеет и приобретет красноватый оттенок во время максимальной фазы, ожидаемой в 05:44 по московскому времени 18 сентября. Но чтобы что-то разглядеть, нужен открытый западный горизонт и безоблачное небо, - уточнила астроном.

Она добавила, что затмение будет видно из Европы, большей части Азии, Африки, Северной и Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, в Арктике и Антарктиде.

Явление называют "частным", потому что только часть диска Луны пройдет через тень Земли, это займет чуть больше часа.