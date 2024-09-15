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15.09.2024, 14:20

Единый QR-код для всех казахстанских банков может заработать уже в начале 2025 года

Новости Казахстана 0 385

В начале 2025 года в Казахстане могут запустить единый QR-код для всех банков. Об этом сообщил глава правления АО "Национальная платежная корпорация" Нацбанка Бинур Жаленов, передает NUR.KZ.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
"В этом году рассчитываем подключить возможность межбанковских переводов по номеру телефона (и в крупных банках), а в первой половине следующего года – единый QR", - сообщил председатель правления АО "Национальная платежная корпорация" Нацбанка Бинур Жаленов Instagram-аккаунте.

Напомним, в начале года сообщалось, что возможность оплаты по QR-коду с приложения одного банка через приложение другого появится у казахстанцев: в нашей стране запустят сервис межбанковских платежей.

Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал о примерных сроках введения единого QR-кода для приема платежей от граждан.

Также глава Нацбанка пояснил, что идея создания единого QR-кода в Казахстане в том, чтобы по одному коду можно было оплатить покупку приложением любого банка - QR-код будем взаимочитаем всеми банками.

"До конца года мы сделаем это в пилотном режиме, а с начала следующего года, думаем, что в полноценном формате проект реализуем, и туда зайдут все банки без исключения", - заявлял тогда глава Нацбанка.

Согласно информации РБК Тренды, QR (от английского Quick Response, "быстрый отклик") - это двумерный тип штрих-кода, который легко считывается цифровым устройством и хранит информацию в виде серии пикселей в квадратной сетке, которая внешне выглядит как черно-белый узор. QR-код, в отличие от штрих-кода, читается в двух направлениях — по горизонтали и по вертикали. Это позволяет хранить в нем больше данных.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
а комиссию уберут интересно? ни слова про это.
15.09.2024, 13:46
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