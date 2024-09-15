Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего в Астане (ВИДЕО)

Трагедия произошла, по информации ДП Астаны, 14 сентября около 13:30.

Водитель автомобиля марки “LADA”, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. После этого водитель допустил столкновение с автомобилем марки “KIA Sportage”, двигавшимся во встречном направлении. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП рабочий скончался на месте от полученных травм, - сообщает пресс-служба столичной полиции.