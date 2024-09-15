Сорвал погоны с сотрудника и заработал новый срок осужденный в Актюбинской области

Осужденному не понравилось поведение оперуполномоченного режимного отдела, поэтому он стал его материть, ударил в плечо, сорвал погоны и растоптал их вместе с видеорегистратором, передает NUR.KZ со ссылкой на "Диапазон" .

Фото с сайта kaznovosti.kz

Как сообщает региональное издание, 20-летнего актюбинца Илью К. в апреле прошлого года приговорили к 3 годам и 3 месяцам за хулиганство и побег из изолятора временного содержания.

После беглеца доставили отбывать срок в учреждение №8 ДУИС. Однако в карантинном помещении, по данным издания, осужденный заработал себе новый срок: ему не понравились действия сотрудника при процедуре личного досмотра, он его ударил локтем в плечо, потом стал материть, а в конце сорвал с него погоны, видеорегистратор и стал топтать их ногами.

В итоге на осужденного возбудили новое уголовное дело по статье "угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения".

Позже дело рассмотрели в уголовном суде в Актобе. Обвиняемый уверял, что сотрудник сам его провоцировал, несколько раз переспрашивал его фамилию, грубо с ним разговаривал. Когда он сорвал с него погоны, себя уже не контролировал.

Потерпевший объяснял, что делал все в рамках закона при оформлении приехавшего этапом осужденного, переспрашивал, как пишется его фамилия, чтобы правильно указать в карточке. Из-за агрессивного поведения заключенного ему пришлось вызвать наряд.

Суд признал осужденного виновным в тяжком преступлении и с учетом неотбытого наказания за побег из ИВС окончательно приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщает региональное издание.