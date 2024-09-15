Врач обвинил пациентку в клевете в Павлодаре

В Павлодаре хирург обвинил пациентку в клевете после того, как она пожаловалась на его приставания в полицию, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Жительница Павлодара заявила, что якобы во время медицинского осмотра хирург, к которому она пожаловалась на боли внизу живота, вел себя непристойно, допускал непозволительную вольность.

Об инциденте павлодарка рассказала местному Telegram-каналу. Со слов девушки, ночью 13 сентября она обратилась в больницу с подозрением на аппендицит. Оттуда ее перенаправили в одно медучреждение, затем в другое, где ее сначала осмотрел гинеколог, а потом по очереди три хирурга.

Последним осматривал старший хирург горбольницы №1 Павлодара. Он ощупал живот, после попросил наклониться и ощупал поясницу, боль отдавала туда. Далее начал трогать ниже живота и его рука начала спускаться ниже, - сообщила в посте девушка.

Молодой человек девушки, с которым она ездила в больницу, также рассказал корреспонденту Tengrinews.kz подробности инцидента.

За ширмой в смотровой врач находился наедине с моей девушкой, хотя рядом должны быть медсестра или медбрат. Вместо того чтобы осмотреть на аппендицит, он сказал ей приспустить брюки и нижнее белье, получилось почти до середины бедер, задавал вопросы личного характера. При этом меня постоянно отправляли в зал ожидания. Когда мы потребовали объяснений, он стал все отрицать, сказал нам, что сам знает, как осматривать пациентов, - рассказал павлодарец.

Со слов молодого человека, после такого осмотра у девушки случилась истерика, и они вызвали полицию. Сам доктор опровергает обвинения пострадавшей, утверждая, что его оклеветали.

Осмотр пациентки был проведен согласно протоколу диагностики. Иных неправомерных действий со стороны врача допущено не было. Подано встречное заявление о клевете, - сообщили в горбольнице №1 Павлодара.

В полиции скандальный инцидент между врачом и пациенткой пока не прокомментировали.