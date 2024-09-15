Блогер из Кыргызстана возмутилась организацией фан-зон на Играх кочевников

Ролик тревел-блогер разместила в социальных сетях. Девушка рассказала, что ее смутило слишком огромное количество казахстанских болельщиков на турнирах, которые практически не давали шанса болеть за свои команды другим приезжим фанатам, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: primeminister.kz

Девушка пояснила в ролике, что огромное количество студентов, которых привозили на игры в качестве болельщиков, насторожило ее.

Мне показалось что казахская сторона «перетянула на себя одеяло» в плане организации. На трибуны заводили сотни студентов с флагами Казахстана, даже на те игры, где казахи не участвовали. Эту поддержку создает огромная массовка на фоне полного отсутствия болельщиков с других стран, - поделилась блогер.

Еще она отметила, что слоган «Алга Казахстан» доносился более громче с динамиков, на весь ипподром, в то время у других болельщиков, по словам блогера, не было доступа к микрофону совсем. Также она подчеркнула, что все билеты на одну из главных встреч Игр — соревнования по кокпару между командами Казахстана и Кыргызстана были раскуплены за один день, что тоже смутило блогера.

Комментаторы под видео разделились на несколько мнений.