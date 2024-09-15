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15.09.2024, 17:38

Блогер из Кыргызстана возмутилась организацией фан-зон на Играх кочевников

Новости Казахстана 0 515

Ролик тревел-блогер разместила в социальных сетях. Девушка рассказала, что ее смутило слишком огромное количество казахстанских болельщиков на турнирах, которые практически не давали шанса болеть за свои команды другим приезжим фанатам, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Девушка пояснила в ролике, что огромное количество студентов, которых привозили на игры в качестве болельщиков, насторожило ее.

Мне показалось что казахская сторона «перетянула на себя одеяло» в плане организации. На трибуны заводили сотни студентов с флагами Казахстана, даже на те игры, где казахи не участвовали. Эту поддержку создает огромная массовка на фоне полного отсутствия болельщиков с других стран, - поделилась блогер.

Еще она отметила, что слоган «Алга Казахстан» доносился более громче с динамиков, на весь ипподром, в то время у других болельщиков, по словам блогера, не было доступа к микрофону совсем. Также она подчеркнула, что все билеты на одну из главных встреч Игр — соревнования по кокпару между командами Казахстана и Кыргызстана были раскуплены за один день, что тоже смутило блогера.

Комментаторы под видео разделились на несколько мнений. 

«Я казах, и я полностью согласен с ней!», «Не поняла обиду блогера , если соревнование проходит на территории Казахстана то население поддерживающее Казахстан будет намного больше , это же очевидный факт», «Возможно может быть правда, может нет , но я точно говорю все казахи шли туда добровольно и шли с радостью , мы любим такие праздники, этноаулы», «Ну хозяева проводят ВИК, это везде так домашняя поддержка всегда мощнее. Вот Евро 24 было, там что немцев мало было? Хозяин проводит как хочет и может, о недостатках пусть делают выводы в конце. А сеять вражду между кыргызами и казахами это в целом не корректно», — написали пользователи. 

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