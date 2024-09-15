Блогер из Кыргызстана возмутилась организацией фан-зон на Играх кочевников

Ролик тревел-блогер разместила в социальных сетях. Девушка рассказала, что ее смутило слишком огромное количество казахстанских болельщиков на турнирах, которые практически не давали шанса болеть за свои команды другим приезжим фанатам, передает ИА «NewTimes.kz».
Девушка пояснила в ролике, что огромное количество студентов, которых привозили на игры в качестве болельщиков, насторожило ее.
Мне показалось что казахская сторона «перетянула на себя одеяло» в плане организации. На трибуны заводили сотни студентов с флагами Казахстана, даже на те игры, где казахи не участвовали. Эту поддержку создает огромная массовка на фоне полного отсутствия болельщиков с других стран, - поделилась блогер.
Еще она отметила, что слоган «Алга Казахстан» доносился более громче с динамиков, на весь ипподром, в то время у других болельщиков, по словам блогера, не было доступа к микрофону совсем. Также она подчеркнула, что все билеты на одну из главных встреч Игр — соревнования по кокпару между командами Казахстана и Кыргызстана были раскуплены за один день, что тоже смутило блогера.
Комментаторы под видео разделились на несколько мнений.
«Я казах, и я полностью согласен с ней!», «Не поняла обиду блогера , если соревнование проходит на территории Казахстана то население поддерживающее Казахстан будет намного больше , это же очевидный факт», «Возможно может быть правда, может нет , но я точно говорю все казахи шли туда добровольно и шли с радостью , мы любим такие праздники, этноаулы», «Ну хозяева проводят ВИК, это везде так домашняя поддержка всегда мощнее. Вот Евро 24 было, там что немцев мало было? Хозяин проводит как хочет и может, о недостатках пусть делают выводы в конце. А сеять вражду между кыргызами и казахами это в целом не корректно», — написали пользователи.
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