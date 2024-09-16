Кабинка аттракциона с пассажирами рухнула в парке Караганды (ВИДЕО)

В воскресенье, 15 сентября, в центральном парке культуры и отдыха Караганды упала кабина на аттракционе "Вертолет". Госпитализированы женщина и ее ребенок, которые находились в кабинке, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал “Патриот”.