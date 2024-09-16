Кабинка аттракциона с пассажирами рухнула в парке Караганды (ВИДЕО)

В воскресенье, 15 сентября, в центральном парке культуры и отдыха Караганды упала кабина на аттракционе "Вертолет". Госпитализированы женщина и ее ребенок, которые находились в кабинке, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал “Патриот”.
На месте работает полиция из управления полиции города и Михайловского отдела полиции.
Руководитель пресс-службы департамента полиции Карагандинской области Бакытжан Кудияров рассказал, что по факту падения кабинки на аттракционе возбуждено уголовное дело по статье 306 часть 2 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Дело возбудили. Работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства выясняются, - сообщил Бакытжан Кудияров.
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