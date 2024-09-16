Продавца вейпов задержала полиция Актобе

По информации департамента полиции Актюбинской области, торговую деятельность мужчина осуществлял через интернет-магазин в мессенджере Telegram, сообщает inbusiness.kz .

Фото: ДП Актюбинской области

По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого найдено и изъято более 400 одноразовых электронных сигарет, более 300 жидкостей и картриджей для их употребления, - пояснил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, электронных систем потребления, ароматизаторов и жидкостей для них проводится досудебное расследование.