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16.09.2024, 07:23

Какая зарплата у врачей и других медработников в Казахстане

Новости Казахстана 0 619

Сколько получают казахстанские врачи, фельдшеры и другой медицинский персонал? С этим вопросом корреспондент Tengrinews.kz обратилась в Министерство здравоохранения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ранее в сети появилось видео, на котором девушка, представившаяся фельдшером, рассказала, что получает около 240 тысяч тенге - и то, если работает на полторы ставки.

"Недавно я наткнулась на видео, где говорилось, что зарплата фельдшера, якобы, составляет 350 тысяч. Честно говоря, я в шоке. Работаю уже восьмой год, и мой оклад - 149 тысяч. Даже с учетом постоянных переработок и дополнительных смен в итоге я получаю около 240 тысяч. Это максимум, если работаю на полторы ставки", - поделилась девушка.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, с 2020 по 2023 год было произведено поэтапное (ежегодное) повышение заработной платы медицинских работников: врачей - до 30 процентов, средних медицинских работников, в том числе фельдшеров, - до 20 процентов.

Тем самым, по информации ведомства, заработная плата врачей, в том числе узких специалистов (с первой категорией и со стажем работы 13-16 лет), сегодня составляет:

  • в селе – 445 500 тенге;
  • в городе – 357 500 тенге.

Средние медицинские работники, в том числе медсестра общей практики (с первой категорией и стажем работы 13-16 лет), получают:

  • в селе – 245 900 тенге;
  • городе – 199 200 тенге.

Фельдшеры (со стажем работы 13-16 лет) получают:

  • в селе – 265 100 тенге;
  • городе – 217 400 тенге.

"Согласно информации местных исполнительных органов, средняя заработная плата по Казахстану с учетом дополнительных выплат, платных услуг, выплаты по стимулирующему компоненту комплексного подушевого норматива (СКПН), дифференцированных выплат за второй квартал 2024 года составила: у врача – 592 300 тенге, средних медицинских работников – 292 800 тенге, фельдшеров – 317 000 тенге", - добавили в Минздраве.

Мы также поинтересовались: в каких регионах Казахстана врачи и медработники получают меньше всего? Как следует из ответа, с учетом дополнительных выплат, платных услуг, выплаты по СКПН и дифференцированных выплат в Шымкенте врач получает 500 тысяч тенге, средние медработники – 260 тысяч тенге. Без учета дополнительных выплат, платных услуг, выплаты по СКПН и дифференцированных выплат в Костанайской области врачи зарабатывают 350 тысяч тенге, средние медработники - 178 тысяч тенге.

На вопрос о последующем повышении заработной платы в Минздраве сообщили, что "в расходах утвержденного бюджета на 2024 год повышение заработной платы медицинским работникам не предусмотрено". При этом в ведомстве уточнили, что все же планируется рассмотреть вопрос о повышении заработной платы фельдшеров скорой медицинской помощи. С соответствующим ходатайством Минздрав собирается обратиться в аппарат правительства.

Ранее вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов ответил на вопрос, сколько премий ежегодно положено казахстанцам.

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