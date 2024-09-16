Бить или не бить: как обороняться и не нарушать при этом закон

Согласно Конституции Казахстана, каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую самооборону. Между тем далеко не все знают, в каких случаях самооборона граничит с нарушением закона. В ситуации разбирался корреспондент Tengrinews.kz .

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По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, с начала года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 16 убийств, совершенных при превышении пределов необходимой обороны. Также зафиксировано 74 случая причинения тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщил Tengrinews.kz юридический консультант Северо-Казахстанской палаты юридических консультантов Zanger Нурлан Жанабаев, пределы самообороны регулируются статьей 32 Уголовного кодекса.

"Необходимая оборона является неотъемлемым конституционным правом каждого на защиту от общественно-опасных посягательств на жизнь, здоровье, имущество, жилище, собственность и другие охраняемые законом права и интересы человека. Право на необходимую оборону имеют в равной степени все лица, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения, пола, возраста и других обстоятельств. Лицо обладает правом на необходимую оборону, независимо от того, на какой охраняемый законом объект совершено общественно опасное посягательство, принадлежит ли этот объект лично обороняющемуся или другим лицам, а также независимо от возможности избежать общественно-опасного посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или государственным органам", - рассказал Жанабаев.

В соответствии с частью 2 статьи 32 Уголовного кодекса, причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны не образует состава уголовного правонарушения и не влечет уголовной ответственности, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

"В Уголовном кодексе причинение вреда здоровью или смерти может быть расценено как самооборона, если оно было совершено в рамках необходимой обороны. Это означает, что действия должны быть направлены на защиту от нападения, которое угрожает жизни или здоровью обороняющегося или других лиц", - отметил юрист.

Основные критерии самообороны включают в себя:

Наличие реальной угрозы: нападение должно быть реальным и непосредственным. Например, если нападающий угрожает оружием или уже совершал насильственные действия. Соразмерность обороны: действия обороняющегося должны быть соразмерны угрозе. Это означает, что применяемая сила не должна явно превышать степень опасности, исходящей от нападающего. Превышение пределов необходимой обороны может привести к уголовной ответственности. Непосредственность угрозы: оборонительные действия должны быть предприняты в момент нападения или в случае непосредственной угрозы. Если угроза уже миновала, применение силы может быть расценено как превышение пределов самообороны. Отсутствие возможности избежать конфликт: если у обороняющегося не было возможности избежать конфликт или обратиться за помощью, его действия могут быть признаны правомерными.

В каких случаях защита себя и своего достоинства будет считаться превышением самообороны

Как пояснил Жанабаев, превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности посягательства, в результате чего посягающему причиняется явно чрезмерный вред.

Основные случаи, когда самозащита может быть признана превышением самообороны:

1. Несоразмерность средств защиты: если обороняющийся применяет чрезмерную силу по сравнению с угрозой. Например, использует огнестрельное оружие или нож против невооруженного нападающего.

2. Умышленность действий: если обороняющийся намеренно причиняет более серьезный вред, чем необходимо для отражения нападения. Например, продолжает бить уже обезвреженного противника.

3. Отсутствие непосредственной угрозы: если угроза уже миновала, а обороняющийся продолжает применять силу. Например, преследует убегающего нападающего.

4. Характер и степень опасности: если действия обороняющегося не соответствуют характеру и степени опасности, исходящей от нападающего. Например, обороняющийся причинил тяжкий вред здоровью при незначительной угрозе.

"Эти случаи могут привести к уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны. Вместе с тем следует учесть, что каждый случай превышения самообороны индивидуален, и окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств и доказательств, представленных в суде", - отметил Нурлан Жанабаев.

Если в суде будет установлено, что обороняющийся превысил пределы необходимой обороны, то по статье 112 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде штрафа до 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов. Также его могут ограничить в свободе на срок до одного года либо лишить свободы на тот же срок. В случае если нападавший умер, наказание предусматривает ограничение либо лишение свободы на срок до двух лет.

Необходимая самооборона: рекомендации юриста

Помимо вышеперечисленных, существует еще ряд важных моментов, которые необходимо учитывать при самообороне:

1. Защита третьих лиц: самооборона распространяется не только на защиту себя, но и на защиту других людей. Однако, как и в случае с самозащитой, действия должны быть соразмерны угрозе и соответствовать принципам необходимой обороны.

2. Защита имущества: защита имущества также может быть основанием для самообороны, но и здесь применение силы должно быть соразмерным угрозе.

3. Провокация конфликта: если обороняющийся сам спровоцировал конфликт, его действия могут быть расценены как превышение пределов самообороны. Например, если человек сначала нападает, а затем защищается, это может быть признано неправомерным.

4. Использование запрещенных средств: применение запрещенных средств или методов защиты, например, ловушек или взрывчатых веществ, может быть расценено как превышение пределов самообороны.

5. Состояние аффекта: если обороняющийся действовал в состоянии сильного эмоционального возбуждения, это может быть учтено судом, но не всегда освобождает от ответственности.

Что делать, если на вас напали

Если на вас напали, важно действовать быстро и эффективно, чтобы защитить себя. Вот несколько советов, которые могут помочь:

1. Оцените ситуацию: попробуйте понять, насколько серьезна угроза. Если возможно, постарайтесь избежать конфликта и уйти в безопасное место.

2. Привлеките внимание: кричите и зовите на помощь. Это может отпугнуть нападающего и привлечь внимание окружающих.

3. Используйте подручные средства: если у вас есть ключи, сумка или другие предметы, используйте их для защиты. Например, ключи можно применять для нанесения ударов.

4. Защищайте уязвимые места: голову, шею, живот и пах. Удары в эти части тела наиболее опасны.

5. Обратитесь за помощью: как только вы окажетесь в безопасности, немедленно обратитесь в полицию и сообщите о нападении.

"Помните, что ваша безопасность — это приоритет. Если у вас есть возможность избежать конфликта, всегда выбирайте этот путь", - добавил юрист.

Напомним: в 2023 году жительница Экибастуза, защищаясь, нанесла смертельное ранение ножом своему супругу. Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.

В 2016 году возле алматинского бара "Чукотка" случилась драка со смертельным исходом, вызвавшая большой общественный резонанс. Один из участников драки погиб, другой был осужден на 8 лет. Позже ему изменили меру наказания.