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16.09.2024, 09:31

Рабство за кусок хлеба: депутат заявил, что торговлю людьми скрывали при режиме Назарбаева (ВИДЕО)

Новости Казахстана 0 589

Закон «О противодействии торговле людьми» вступил в силу только 5 сентября. В Уголовном кодексе появились новые уточнения. Среди них: похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми и вовлечение в занятие проституцией. Понятия страшные. Но к принятию этого закона Казахстан шел очень долго. Как рассказал журналисту редакции «Голос народа» депутат мажилиса Марат Башимов, при Назрабаевском режиме и вовсе было не принято говорить о торговле казахстанцами.

Коллаж: Голос народа
Коллаж: Голос народа

Мажилисмен говорит, что принятие закона сказало о том, что в обществе есть проблема, которую нужно решать. Есть Палермские принципы, которые на протяжении тысячи лет борются с торговлей людьми. А закон в Казахстане вступил в силу только 5 сентября текущего года.

«При Назрабаевском режиме было принято считать, что у нас нет торговли людьми. Как это так? Как нет, когда и сексуальная торговля есть, трудовая торговля людьми. Извините, но людей продают за кусок хлеба. Есть продажа органов. Попрошайничество оказывается тоже среди всего этого. Кто-то регулирует, когда детей отправляют торговать», – негодует депутат.

Марат Башимов уверяет, что фактах продажи людьми и младенцами известно всем госорганам.

«Младенцами торгуют за 40-50 тысяч (24 млн тенге), я слышал. В этом законе мы сделали так, чтобы от момента рождения ИИН присваивали сразу, чтобы государство несло ответственность, местные исполнительные органы несли ответственность. Сколько работников здравоохранения за это преступление привлекаются, полиция чтобы тоже несла ответственность и в том числе КНБ. Они же как-то пересекают границу, продавая женщин», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, по словам депутата ответственность будут нести МВД и министерство труда и защиты.

«Ведь кто это крышует? Все знают на местах и в регионах, кто это крышует. К этому относились и коррумпированные структуры полиции, коррумпированные чиновники. А аким села не знает что ли, что людей продают? Все знают об этом и этому нужно положить конец», – настаивает мажилисмен.

Он добавил, что коррупция и продажность чиновников способствуют этому. По словам Марата Башимова, нужно ужесточить уголовное законодательство за торговлю людьми. Ведь за такие дела санкции в Казахстане слабые.

«Фактически они лишают человека жизни, удерживают его. Недавно сообщали, что человек просидел в плену 10 лет в подвале. Это же дикость! Поэтому давайте с этим вместе бороться. Рабство в 21 первом веке или за кусок хлеба с водой – это ужасные вещи. Нужно бить во все колокола», – призвал депутат.

В Уголовном кодексе Казахстана есть статья 128 «Торговля людьми». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Отметим, что на сегодняшний день в рамках закона также вводится уголовная ответственность за преступления, связанные с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации, также могут преследоваться по статьям 134 («вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией») и 308 («вовлечение в занятие проституцией»). Статья 134 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

В МВД также сообщили, что в Казахстане с начала текущего года зарегистрировано 134 уголовных дела по фактам торговли людьми.

«За торговлю органами зарегистрировано 15 уголовных дел, за похищение человека с целью эксплуатации – два, за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации – три, за торговлю людьми – 15, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией – 12, за торговлю несовершеннолетними – три, за вовлечение в занятие проституцией – семь, за содержание притона и сводничество – 77», – сообщила заместитель начальника третьего управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Шинар Кучербаева.

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