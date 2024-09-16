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16.09.2024, 09:40

Токаев освободил от должностей начальника антитеррора и директора Службы внешней разведки

Новости Казахстана 0 563

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должностей глав Службы внешней разведки и Службы антитеррора, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Распоряжениями Главы государства:

Руслан Сейсембаев освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальника Службы антитеррора;

Аскар Амерханов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.

Напомним: Руслан Сейсембаев был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности - начальником Службы антитеррора 13 апреля 2023 года.

Руслан Сейсембаев окончил академию КНБ. В 1997-2008 годах служил на офицерских должностях в органах национальной безопасности. В 2008-2023 годах - служба на руководящих должностях в органах национальной безопасности. В 2021 году указом Президента РК ему было присвоено звание генерал-майора национальной безопасности.

Награжден орденом "Айбын" ІІ степени, юбилейными и ведомственными медалями. Является почетным сотрудником КНБ.

Аскар Амерханов занимал должность зампредседателя КНБ – директора Службы внешней разведки с 3 апреля 2023 года.

Аскар Амерханов окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова в 1993 году.

Начинал службу в 1995 году на офицерских должностях в органах национальной безопасности.

С 2004 года по 2022 год служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности.

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