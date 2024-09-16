Как взять в кредит неограниченную сумму в Казахстане

В Казахстане ввели лимиты на некоторые виды займов. Чтобы их превысить, нужна не только высокая зарплата, но и наличие имущества для залога. Подробнее о кредитной сфере читайте на NUR.KZ.
В связи с этим в Казахстане на государственном уровне введены ограничения на размеры потребительских кредитов, но только для некоторых видов:
Эти ограничения, как ожидается, должны способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения в Казахстане.
Впрочем, как отмечает медиапортал FinGramota, получить кредит сверх лимитов в Казахстане все равно можно. И здесь размер доходов, хоть и играет важную роль, все же не является главным препятствием. Неограниченная сумма в кредит доступна только при наличии залогового имущества.
Оформить такой кредит можно только в банке. Лимита по сумме у него нет: он зависит лишь от стоимости залога, который предоставляется в банк.
Впрочем, казахстанцам все равно следует взвесить все "за" и "против" перед тем, как оформлять залоговый кредит. Ведь в случае возникновения проблем с его обслуживанием заемщик рискует потерять и свое имущество.
Чтобы не попасть в долговую яму, нужно:
Ответственно подходя к кредиту, можно без проблем вернуть банку даже самые внушительные суммы, что в свою очередь повысит репутацию и перед кредиторами, которые станут более лояльными.
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