Как взять в кредит неограниченную сумму в Казахстане

В Казахстане ввели лимиты на некоторые виды займов. Чтобы их превысить, нужна не только высокая зарплата, но и наличие имущества для залога. Подробнее о кредитной сфере читайте на NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При оформлении кредита очень важно адекватно оценить свою платежеспособность и понять, какая сумма будет "по зубам". Однако не все заемщики относятся к этому вопросу ответственно.

В связи с этим в Казахстане на государственном уровне введены ограничения на размеры потребительских кредитов, но только для некоторых видов:

беззалоговые банковские займы – 2 200 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 8 122 400 тенге в 2024 году;

беззалоговые микрокредиты – 1 100 МРП, или 4 061 200 тенге;

микрокредиты с залогом в ломбардах – 20 000 МРП, или 73 840 000 тенге;

микрокредиты с залогом в микрофинансовых организациях (МФО) – 8 000 МРП, или 29 536 000 тенге.

Эти ограничения, как ожидается, должны способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения в Казахстане.

Впрочем, как отмечает медиапортал FinGramota, получить кредит сверх лимитов в Казахстане все равно можно. И здесь размер доходов, хоть и играет важную роль, все же не является главным препятствием. Неограниченная сумма в кредит доступна только при наличии залогового имущества.

Оформить такой кредит можно только в банке. Лимита по сумме у него нет: он зависит лишь от стоимости залога, который предоставляется в банк.

Впрочем, казахстанцам все равно следует взвесить все "за" и "против" перед тем, как оформлять залоговый кредит. Ведь в случае возникновения проблем с его обслуживанием заемщик рискует потерять и свое имущество.

Чтобы не попасть в долговую яму, нужно:

рассчитать свои финансовые возможности с учетом доходов и расходов;

проанализировать свои возможности с учетом ожидаемого роста расходов на кредит;

понимать, что, помимо основной суммы, придется возвращать проценты банка: комиссии, вознаграждение и прочие обязательные платежи;

помнить о коэффициенте долговой нагрузки – ежемесячный платеж не должен превышать 50% от официального дохода.

Ответственно подходя к кредиту, можно без проблем вернуть банку даже самые внушительные суммы, что в свою очередь повысит репутацию и перед кредиторами, которые станут более лояльными.