Казахстан подключится к европейскому интернету

Казахстан получит альтернативный доступ к интернету уже в следующем году. LS выяснил подробности.
По информации министерства цифрового развития, совместно с Азербайджаном продолжается прокладывание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.
Ожидается, что это обеспечит альтернативный физический маршрут к интернету и подключит операторов связи страны к внешним сетям. В том числе будет организован международный стык двух стран.
Предусматривается транзит трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу.
На данный момент определен подрядчик для строительства ВОЛС, ведется работа по заключению договора. Финансирование осуществляют операторы* обеих стран по принципу 50/50. Срок завершения – 2025 год.
Другие проекты по подключению операторов связи страны к внешним сетям и организации международных стыков находятся на стадии обсуждения.
Ранее LS сообщал, что стоимость прокладывания ВОЛС по дну Каспия предварительно оценивается в 56,9 млрд тенге.
Справка
*Оператором проекта со стороны Казахстана является "Казахтелеком", другой страны – AzerTelecom International.
Комментарии0 комментарий(ев)