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16.09.2024, 10:31

Казахстан подключится к европейскому интернету

Новости Казахстана 0 4 200

Казахстан получит альтернативный доступ к интернету уже в следующем году. LS выяснил подробности.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации министерства цифрового развития, совместно с Азербайджаном продолжается прокладывание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря. 

Ожидается, что это обеспечит альтернативный физический маршрут к интернету и подключит операторов связи страны к внешним сетям. В том числе будет организован международный стык двух стран.

Предусматривается транзит трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу.

На данный момент определен подрядчик для строительства ВОЛС, ведется работа по заключению договора. Финансирование осуществляют операторы* обеих стран по принципу 50/50. Срок завершения – 2025 год.

Другие проекты по подключению операторов связи страны к внешним сетям и организации международных стыков находятся на стадии обсуждения.

Ранее LS сообщал, что стоимость прокладывания ВОЛС по дну Каспия предварительно оценивается в 56,9 млрд тенге.

Справка

*Оператором проекта со стороны Казахстана является "Казахтелеком", другой страны – AzerTelecom International.

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