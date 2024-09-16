Казахстан подключится к европейскому интернету

По информации министерства цифрового развития, совместно с Азербайджаном продолжается прокладывание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Ожидается, что это обеспечит альтернативный физический маршрут к интернету и подключит операторов связи страны к внешним сетям. В том числе будет организован международный стык двух стран.

Предусматривается транзит трафика по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом в Европу.

На данный момент определен подрядчик для строительства ВОЛС, ведется работа по заключению договора. Финансирование осуществляют операторы* обеих стран по принципу 50/50. Срок завершения – 2025 год.

Другие проекты по подключению операторов связи страны к внешним сетям и организации международных стыков находятся на стадии обсуждения.

Ранее LS сообщал, что стоимость прокладывания ВОЛС по дну Каспия предварительно оценивается в 56,9 млрд тенге.

Справка

*Оператором проекта со стороны Казахстана является "Казахтелеком", другой страны – AzerTelecom International.