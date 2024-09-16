Грозит ли Казахстану дефицит топлива: с 1 октября Атырауский НПЗ остановят на плановый ремонт

В Казахстане стремительно растет "потребление" автомобильного топлива. В кавычках – потому что растет оно за счет разных схем вывоза ГСМ из страны. Ситуация может еще осложниться из-за остановки Атырауского НПЗ с 1 октября 2024 года на плановый ремонт, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказало Министерство энергетики РК в ответе на запрос Zakon.kz. Напомним, ранее наше издание опубликовало статью о том, как из РК вывозят бензин и дизель, несмотря на действующий запрет, установленный совместным приказом руководителей МЭ, КНБ, Минфина и МВД.
Напомним здесь, что формально придраться не к чему, поскольку топливо вывозят в "бензобаках", а для таких случаев в приказе сделано исключение.
Но помимо того, что таким образом мы кормим иностранный криминалитет (в сопредельных странах, куда вывозятся нефтепродукты и нелегально там реализуются), есть и другой вопрос. Нашу страну может ожидать сезонный дефицит на ГСМ, как это уже не раз бывало в истории, особенно в период уборочной кампании.
"Рецепт" прост: потребление топлива возрастает, растет и серый импорт, и в этот момент один из казахстанских НПЗ встает на плановый ремонт.
В общем, мы отразили в статье свои опасения-соображения, отправили официальный запрос в Министерство энергетики РК и теперь знакомим читателей с ответами, которые получили.
Вопросы были следующими:
И вот что ответили в Министерстве энергетики.
"На сегодняшний день действует совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", где предусмотрен запрет на вывоз автомобильным транспортом нефтепродуктов.
"Несмотря на принятые меры, в последнее время отмечается нехарактерное увеличение потребления ГСМ и соответствующее уменьшение остатков. По информации АО НК "КазМунайГаз", в августе текущего года по сравнению с июлем прирост составил порядка 11%, прирост потребления Аи-92 за январь – июль 2024 года (по сравнению с январем – июлем 2023 года) составил +5%. При этом существенный рост наблюдается в южных приграничных регионах РК".
По информации правоохранительных органов, существуют определенные схемы вывоза ГСМ под видом "товаров прикрытия". Основная причина перетоков и серого экспорта – диспропорция цен на ГСМ с приграничными странами.
К примеру, АИ-92 стоимостью 205 тенге за литр дешевле на 42-137% цен в Кыргызстане, Узбекистане и России (292-485 тенге/литр), АИ-95 и дизтопливо дешевле на 27-85% и 23-84%.
"Ситуация может осложниться ввиду остановки Атырауского НПЗ с 1 октября на плановый ремонт".
Вместе с тем для детального разъяснения вопроса по фактическим данным касательно потребления в разбивке по регионам в ведомстве нам порекомендовали обратиться в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, уполномоченный орган в области оборота нефтепродуктов.
На текущий момент совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 498 тыс. тонн, или на 27 дней, на бензин марки Аи-92 – 275 тыс. тонн, или на 27 дней, на бензин марки Аи-95 – 58 тыс. тонн, или на 22 дня. Запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов.
В 2024 году предусмотрен импорт нефтепродуктов в соответствии с индикативным балансом министерств энергетики РК и РФ, в том числе: автобензин – 285 тыс. тонн, дизтопливо – 450 тыс. тонн и авиатопливо – 300 тыс. тонн.
"С целью обеспечения энергетической безопасности на сайте "Открытые НПА" опубликован проект Совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" об установлении (продлении) запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории РК, в том числе в государства – члены ЕАЭС автомобильным видом транспорта".
В случае необходимости корректируется план действий, включая организацию импорта ГСМ.
Такой вот ответ, что в целом подтверждает выводы, приведенные в вышеупомянутом материале Zakon.kz. Не случайно 9 сентября 2024 года в правительстве РК прошло совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка топливом, на котором отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны – из-за перетоков и серого экспорта вследствие "диспаритета казахстанских цен с соседними странами".
Для недопущения дефицита на внутреннем рынке Агентству по финмониторингу, погранслужбе КНБ, Комитету госдоходов совместно с другими заинтересованными госорганами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах.
А еще – "обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ".
Запрет планируется продлить, однако существующее исключение: "вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств" сохранят. Как полным сохранением статус-кво намерены переломить сложившуюся ситуацию – не совсем понятно.
Комментарии0 комментарий(ев)