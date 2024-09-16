АФМ объявило вознаграждение за информацию о казахстанце

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В агентстве сообщили, что в розыск объявлен Омаров Руслан Уланович, 1986 года рождения, уроженец города Алга, Актюбинской области.

"Указанный гражданин подозревается в совершении действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. За период с 2011 года по 2013 года Омаров Р.У. действуя от имени ТОО Sunkar Logistics в качестве директора выписал фиктивные бухгалтерские документы для контрагентов на сумму более 4 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.

Согласно заключения органов государственных доходов, предполагаемая сумма ущерба, нанесенного государству в виде неуплаченных налогов превышает 1,5 миллиарда тенге.

В агентстве просят всех, кому известна информация о местонахождении разыскиваемой, обратиться по телефонам: +7-701-770-08-65 - по розыску лиц, +7-7292-40-36-59 - дежурная часть.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.