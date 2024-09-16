Кыргызстан предложил матч-реванш сборной Казахстана по кокпару

«Мы хотим предложить казахской стороне матч-реванш, чтобы устранить спорные моменты. Предлагаем спортсменам соседней страны выступить тем же составом, что и на ВИК-2024», - сообщил глава федерации Рамис Джунусалиев.



Федерация по кок бору Кыргызстана предложила казахстанским спортсменам провести Кубок согласия 1 ноября на берегу Иссык-Куля.



Сообщается, что предложение направлено на укрепление спортивных связей между Кыргызстаном и Казахстаном, а также на обеспечение честной игры.



Напомним, 12 сентября сообщалось о том, что болельщики из Кыргызстана массово выражают недовольство судейством кокпара в Астане. Затем говорилось о том, что федерация по кок-бору Кыргызстана подала протест на результаты состязания против сборной Казахстана по кокпару на Всемирных играх кочевников. После, 13 сентября, сообщалось, что КНБ Казахстана отверг обвинения со стороны игрока сборной Кыргызстана по кокпару.