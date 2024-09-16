Казахстанцы стали реже регистрировать автомобили: что изменилось на рынке

В июле 2024 года на учет в Казахстане поставлено 156,8 тысячи авто, что на 7,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По состоянию на 1 августа общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в стране составило 5 545,2 тысячи единиц. Из них 88 процентов составляют легковые автомобили, 9,9 процента - грузовые и 2,1 процента - автобусы, передает Tengri Auto .

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По данным Бюро национальной статистики, среди зарегистрированных легковых автомобилей преобладают транспортные средства старше 20 лет - 44,2 процента. Автомобили в возрасте от 10 до 20 лет составляют 23,5 процента автопарка, от 7 до 10 лет - 12,3 процента, от 3 до 7 лет - 13,6 процента, и только 6,2 процента автомобилей имеют возраст менее 3 лет.

Наибольшее количество легковых автомобилей старше 20 лет зарегистрировано в:

Алматинской области - 324,9 тысячи единиц;

Алматы - 189,6 тысячи;

Жамбылской области - 169,4 тысячи;

Карагандинской области - 162,7 тысячи;

Восточно-Казахстанской области - 153,8 тысячи.

Что касается видов используемого топлива, 81,9 процента автотранспорта передвигаются на бензине, 7,5 процента автомобилей используют смешанное топливо, 7,1 процента - дизельное топливо, а доля автомобилей на газобаллонном оборудовании и электричестве составляет по 0,2 процента.

По сравнению с прошлым годом количество легковых автомобилей на электричестве увеличилось в 2,3 раза, с 4 670 до 10 674 единиц. Наибольшее количество электромобилей зарегистрировано в городах Алматы - 6 275 единиц, Астана - 1 351 единица и Алматинской области - 522 единицы.