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16.09.2024, 16:54

“Димаш Кудайберген спас оператора“: поступок артиста восхитил Казнет

Новости Казахстана 0 2 221

13 и 14 сентября на стадионе "Астана Арена" прошел грандиозный концерт казахстанского певца Димаша Кудайбергена, на который собрались тысячи поклонников из разных стран. Во время одного из выступлений произошел необычный инцидент, который привлек внимание пользователей сети, передает Tengri Life.

Кадр из видео
Кадр из видео

Во время исполнения одной из своих песен Димаш заметил, что оператор, находящийся на сцене, стоит на самом краю и может подвергнуться опасности. Не обратив внимания на лестницу, расположенную позади сцены, Димаш решил, что оператор может упасть, и подошел к нему, чтобы уберечь от возможного падения. Он схватил оператора за руку и аккуратно оттащил его от края сцены, после чего продолжил выступление, словно ничего не произошло.

Этот момент был запечатлен на видео и быстро распространился в сети. Пользователи социальных сетей восхитились внимательностью и заботой Димаша, отметив, что артист не только талантливый певец, но и человек, который заботится о других.

"На сцене он чувствует себя как дома", "Жаным следит за всем", "Его талант признал весь мир, вся планета", "Оператор контролировал ситуацию, но Димаш подумал, что тот может упасть, и решил, что стоит его предостеречь, уже говорит о его внимательности к окружающим", "Димаш показал свою человечность. Ему не все равно. Браво", "Мне нравится его внимательность и трепетное отношение ко всем, очень талантливый, добрый и хорошо мужчина", – написали комментаторы.

Сам оператор позже также поделился этим роликом в своих социальных сетях, отметив, что благодаря этой ситуации чувствует себя самым счастливым человеком. Он выразил благодарность Димашу за проявленную заботу и внимание.

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