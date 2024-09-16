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16.09.2024, 17:24

5 лет атыраусцы ждут обещанные площадки за 1,2 млрд тенге

Новости Казахстана 0 330

В 2023 году Жаңа адамдар обратили внимание акимата на проблему 25-ти недостроенных спортивных площадок в Атырау. На строительство объектов было выделено 1,2 млрд тенге, но за 5 лет город так и не получил эти площадки. Весной прошлого года заместитель акима города Нуржан Ермуханов на камеру дал слово Жаңа адамдар и всему Казахстану, что к концу 2023 или к началу 2024 года дети уже смогут воспользоваться возведенными спортплощадками. Активисты гражданской кампании «Халық Қаһары» решили проверить, выполнил ли свое обещание Нуржан Ермуханов. Несмотря на то, объявленные сроки давно прошли, спортивные объекты находятся все в том же плачевном состоянии, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Жаңа адамдар
Фото: Жаңа адамдар

«Меняются времена года, вырастают дети. Стабильным остается лишь нежелание господина Ермуханова выполнять данное слово. Про таких чиновников в народе говорят: «навешал лапши на уши». Подобное отношение к людям со стороны «управленцов» недопустимо в новом справедливом Казахстане», - говорится в сообщении.

Активисты гражданской кампании «Халық Қаһары» вышли на улицы Атырау с тележкой, полной пустых обещаний — «лапшой на уши» от Нуржана Ермуханова, и предложили горожанам самим оценить эффективность своего замакима жители Атырау в выражениях не стеснялись.

«Нуржан Ермуханов по праву получает в награду антипремию «Халық Қаһары», статуэтку в виде опоры ЛРТ — черную метку для чиновников, не выполняющих свои обязательства перед народом. Однако, господин Ермуханов отказался ее принимать, утверждая, что никаких обещаний он не давал. От видео, подтверждающего его обещание, замакима просто отмахнулся. Пришлось с конфликтом оставить антинаграду в кабинете чиновника», - дополнили активисты.

Лидер гражданской кампании «Халық Қаһары» Алихан Сарсенов обратился к чиновникам, руководителям, директорам, администраторам и всем, кто берет на себя ответственность перед людьми.

«Запомните одну простую вещь. Если проблема существует уже неприлично долгое время – даже не надейтесь, что народ забудет о ней. Напротив, горожане будут требовать справедливости и встречи с теми, кто их обманывает. Задача нашего проекта – эту встречу организовать. И мы это обязательно сделаем. Есть только один способ избежать этого неприятного, даже позорного, свидания. Просто качественно и на совесть выполняйте свою работу на благо людей. Так, как это должно быть в новом справедливом Казахстане», - заявил он.

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