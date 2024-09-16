5 лет атыраусцы ждут обещанные площадки за 1,2 млрд тенге

«Меняются времена года, вырастают дети. Стабильным остается лишь нежелание господина Ермуханова выполнять данное слово. Про таких чиновников в народе говорят: «навешал лапши на уши». Подобное отношение к людям со стороны «управленцов» недопустимо в новом справедливом Казахстане», - говорится в сообщении.

Активисты гражданской кампании «Халық Қаһары» вышли на улицы Атырау с тележкой, полной пустых обещаний — «лапшой на уши» от Нуржана Ермуханова, и предложили горожанам самим оценить эффективность своего замакима жители Атырау в выражениях не стеснялись.

«Нуржан Ермуханов по праву получает в награду антипремию «Халық Қаһары», статуэтку в виде опоры ЛРТ — черную метку для чиновников, не выполняющих свои обязательства перед народом. Однако, господин Ермуханов отказался ее принимать, утверждая, что никаких обещаний он не давал. От видео, подтверждающего его обещание, замакима просто отмахнулся. Пришлось с конфликтом оставить антинаграду в кабинете чиновника», - дополнили активисты.

Лидер гражданской кампании «Халық Қаһары» Алихан Сарсенов обратился к чиновникам, руководителям, директорам, администраторам и всем, кто берет на себя ответственность перед людьми.