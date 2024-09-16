Мусин пообещал до конца года бесплатно заменить роутеры 300 тысячам абонентам «Казахтелекома»

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В своем Telegram-канале Багдат Мусин рассказал, что, придя в «Казахтелеком», он столкнулся с большим количеством негативных отзывов о качестве казахстанского интернета. Бывший министр начал разбираться и понял в чем проблема.

«Начали разбираться, в чем конкретно заключается проблема. Изучали претензии и жалобы. Ходили в дома клиентов, смотрели, как все устроено. И везде я видел одно и то же — устаревшее оборудование – древние роутеры, которые уже не способны давать нужное качество и скорость интернета. В результате мы пришли к тому, что в стране очень много домохозяйств, которые сидят на старом оборудовании и не имеют возможности получать качественный продукт и сервис», – сообщил Багдат Мусин.

Он добавил, что «Казахтелеком» намерен заменить своим клиентам старые роутеры на новые. Предполагается, что они будут раздавать 500 мегабит в секунду.

«Мы уже начали этот процесс. В прошлую субботу я лично ходил к нашим клиентам в Астане и произвел замену оборудования. И все топ-менеджеры компании пойдут к клиентам. Потому что для сервисной компании нет ничего дороже, чем честная связь с клиентами, и все офисные сотрудники должны на деле понимать весь процесс оказания услуги. Когда мы заменим роутер, вы сразу заметите разницу: если раньше скорость интернета по Wi-Fi в квартире была порядка 50 мегабит в секунду, то с новым роутером она вырастет до 500 мегабит… Установка будет происходить поэтапно, и мы придем в дом к каждому клиенту в больших и малых городах во всех регионах страны… Замена Wi-Fi роутеров будет проводиться бесплатно, абонентская плата после установки нового оборудования останется прежней», – написал глава компании.

Он пояснил, что новые роутеры гораздо мощнее своих предшественников и «имеют под капотом мощный четырёхъядерный процессор». Устройства поддерживают скорость до 2402 Мбит/с на частоте 5 GHz и 574 Мбит/с на частоте 2,4 GHz. Они обеспечивают надежное соединение для компьютеров, ноутбуков и современных гаджетов как по Wi-Fi, так и по кабелю.