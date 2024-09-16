Казахстанцу вернули 32 миллиона за квартиру не на том этаже

Казахстанцу вернули 32 миллиона тенге, вложенные в покупку квартиры. Подробности рассказали в комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, передает Tengrinews.kz .

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Как сообщили в комитете, житель Шымкента вложил деньги в покупку квартиры на третьем этаже жилого комплекса. Однако после завершения стройки ему предложили жилье на седьмом этаже. Не согласившись на такой обмен, покупатель потребовал возврат средств, но подрядчик ему отказал.