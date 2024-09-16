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16.09.2024, 18:46

Казахстанцу вернули 32 миллиона за квартиру не на том этаже

Новости Казахстана 0 739

Казахстанцу вернули 32 миллиона тенге, вложенные в покупку квартиры. Подробности рассказали в комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщили в комитете, житель Шымкента вложил деньги в покупку квартиры на третьем этаже жилого комплекса. Однако после завершения стройки ему предложили жилье на седьмом этаже. Не согласившись на такой обмен, покупатель потребовал возврат средств, но подрядчик ему отказал.

"Юристы комитета вмешались в ситуацию, и после правовой помощи покупатель получил назад свои 32 миллиона тенге. Это яркий пример того, как важно знать свои права и иметь правовую поддержку, когда продавец пытается навязать ненужное решение", - сообщили в комитете.

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