Пенсионный фонд предупредил казахстанцев

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предупреждает казахстанцев о случаях мошеннических действий по отношению к вкладчикам фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ЕНПФ, мошенники придумывают все новые и новые сценарии.
"3 сентября в один из филиалов ЕНПФ обратилась бухгалтер местной организации с сообщением о звонке от "сотрудника фонда", который заявил о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру было предложено связаться с "судебным исполнителем". Последний, в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счет. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов. Разобравшись в данной ситуации, сотрудники филиала ЕНПФ рекомендовали бухгалтеру денежные средства не отправлять", - проинформировали в фонде.
Департамент безопасности фонда проверил исходящие номера мобильных телефонов. Из открытых источников было установлено, что данные номера зарегистрированы на некоего "И.Ю." и обозначены как мошеннические.
Учитывая вышеизложенное, в случае подозрительных звонков, SMS и сообщений в мессенджерах якобы от их сотрудников ЕНПФ рекомендует помнить, что:
Получить ответы на все вопросы и проверить информацию можно как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно: посредством сайта enpf.kz и мобильного приложения фонда, по номеру call-центра 1418, посредством WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418, а также на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.
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