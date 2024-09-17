Пенсионный фонд предупредил казахстанцев

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщили в пресс-службе ЕНПФ, мошенники придумывают все новые и новые сценарии.

"3 сентября в один из филиалов ЕНПФ обратилась бухгалтер местной организации с сообщением о звонке от "сотрудника фонда", который заявил о блокировке пенсионного счета работника компании из-за ареста транзитных счетов. Для снятия блокировки бухгалтеру было предложено связаться с "судебным исполнителем". Последний, в свою очередь, предложил бухгалтеру внести сумму задолженности на указанный им счет. В противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное перечисление пенсионных взносов. Разобравшись в данной ситуации, сотрудники филиала ЕНПФ рекомендовали бухгалтеру денежные средства не отправлять", - проинформировали в фонде.

Департамент безопасности фонда проверил исходящие номера мобильных телефонов. Из открытых источников было установлено, что данные номера зарегистрированы на некоего "И.Ю." и обозначены как мошеннические.

Учитывая вышеизложенное, в случае подозрительных звонков, SMS и сообщений в мессенджерах якобы от их сотрудников ЕНПФ рекомендует помнить, что:

полноту и своевременность уплаты пенсионных взносов контролируют налоговые органы, а не ЕНПФ;

сотрудники фонда никогда не требуют перевести средства на определенные счета и не запрашивают персональные и иные данные.

Получить ответы на все вопросы и проверить информацию можно как в отделениях ЕНПФ, так и дистанционно: посредством сайта enpf.kz и мобильного приложения фонда, по номеру call-центра 1418, посредством WhatsАрp по номеру +7 777 000 1418, а также на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях.