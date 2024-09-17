Договоренности на 55 миллиардов: Токаев выступил на форуме Казахстан - Германия

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Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Олафу Шольцу и представителям крупного немецкого бизнеса за участие в форуме. Он подчеркнул, что официальный визит Канцлера Германии, знаменующий собой важную веху в казахско-германских отношениях, открывает новые возможности для углубления взаимодействия.

"Тесные дипломатические отношения между нашими странами являются ключевым фактором, способствующим развитию широкого спектра экономических связей, которые лежат в основе наших всесторонних отношений. Являясь одной из крупнейших и наиболее развитых экономик мира, Германия устанавливает мировые стандарты в области производства, технологий, зеленой экономики и инноваций. Немецкая продукция известна своим исключительным качеством и надежностью", – сказал Глава нашего государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 41 процент и составил 3,9 миллиарда долларов. Прямые инвестиции Германии также продемонстрировали значительный рост на 64 процента, достигнув рекордного уровня в 770 миллионов долларов.

"Достигнуты договоренности по комплексному портфелю из 66 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью 55 млрд долларов. Мы с нетерпением ожидаем, что немецкие предприятия расширят свое присутствие в нашей стране, локализовав производство под нашим общим брендом "Сделано в Казахстане с немецким качеством", – добавил он.

Президент отметил, что Казахстан продвигает новую экономическую парадигму, призванную сформировать экономику, основанную на знаниях и инновациях. Для достижения данной цели Казахстан проводит глубокие экономические и социальные реформы, направленные на либерализацию экономики на принципах честной конкуренции и свободы предпринимательства. Стремясь к дальнейшему росту, Казахстан запустил новый инвестиционный цикл, чтобы привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций к 2029 году.