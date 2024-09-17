«Считает казахоязычных певцов «мамбетами»: известная певица обратилась к руководству телеканала Qazaqstan

По словам певицы, она прилетела из Алматы в Астану для участия в проекте «Жұлдызды жұп».

Организаторы проекта сообщили, что в одном из отелей города для нее забронирована комната. Однако выяснилось, что места в отеле нет. Певице предложили переехать в другое место. Она, в свою очередь, объяснила ситуацию, сообщив, что заболела, и попросила как можно скорее решить проблему. Когда она обратилась к главному продюсеру Динаре Адам, она ответила: «Я устала уже от всех этих капризов, все ваши капризы у меня выше головы. Хочешь - уходи на х*р из этого проекта».

Аудиозапись разговора с продюсером певица выложила в соцсети и обратилась к руководству телерадиокорпорации.

Акбота также отметила, что, если продюсеры будут столь легко оскорблять деятелей искусства, которые уже 30 лет работают на казахстанской эстраде, это свидетельствует не только о незнании, но и о неуважении к ценностям казахского народа.

«Почему Динара Адам, которая считает казахоязычных певцов «мамбетами», кто не внес ни малейшего вклада в развитие казахской культуры, выигрывает все проекты?» - возмутилась певица.

Отметим, что Динара Адам - известный казахстанский продюсер, ранее работавшая над такими проектами, как «Екі жұлдыз», «Астана Жұлдызы», а также с певцами Адам и Кайратом Тунтековым.