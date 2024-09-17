Единый тюркский алфавит: что изменится для Казахстана и соседей

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Недавно в Баку на третьем заседании специально созданной комиссии при Организации тюркских государств было принято решение о внедрении общего алфавита для тюркских стран. Новый общий алфавит будет состоять из 34 букв. Однако его окончательная версия пока не опубликована.

Как пояснила Куралай Кудеринова, при взаимном согласии трудностей с внедрением общего алфавита быть не должно.

"Решение, принятое в Азербайджане, стало результатом более согласованной работы комиссии по сравнению с предыдущими заседаниями. На его основе каждая страна сможет адаптировать алфавит к своим национальным особенностям", - отметила Кудеринова.

По ее словам, общий алфавит не предполагает использования всех 34 букв во всех языках. Каждая страна будет использовать только те знаки, которые соответствуют звукам в ее языке. Например, в общем алфавите есть буквы "с" и "j" и эти две буквы будут использовать только те языки, в которых есть звуки "ж" и "дж". А для казахского языка достаточно одной буквы j.

Кудеринова подчеркнула, что общий алфавит не охватывает все фонемы каждого тюркского языка, а лишь предоставляет общую базу. На его основе тюркские страны смогут согласовать свои национальные алфавиты.

"После корректировок никаких сложностей возникнуть не должно", - добавила профессор.

Кудеринова также напомнила, что различия в письменности тюркских языков могут затруднять их понимание.

"В начале XX века Елдос Омаров сказал: "Тюркские народы говорят одинаково, но пишут по-разному". Действительно, в тюркских языках, разделяемых на огузские, кыпчакские, карлукские группы, есть много общего. Например, казахский язык близок к каракалпакскому, ногайскому, башкирскому и татарскому, однако различия в написании создают барьеры. Так, в казахском языке буква "қ" пишется с "ногами", а в других языках к букве "к" добавляется знак округления. Или для "ә" используется буква "а" с добавлением знака мягкости. Общий алфавит упростит понимание письменных текстов близкородственных языков", - уверена профессор.

Тем не менее адаптация нового алфавита может оказаться непростой задачей. К примеру, турецкий язык использует латиницу с 1928 года, а азербайджанцы и узбеки перешли на нее лишь в 90-е годы.

"Изменение привычного написания всегда вызывает сложности, даже если оно содержит ошибки", - отметила Куралай Кудеринова.

Одним из спорных вопросов при разработке алфавита, по заверениям эксперта, стало использование знаков для звука "ы", "y" и буквы "ı" без точки, а также выбора между буквой "ә" и буквой "а" с двумя точками наверху (умляут). Однако после обсуждений было найдено общее решение.