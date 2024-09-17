Нашелся кот, потерявшийся 21 августа у пассажирки в аэропорту Алматы

Черный кот по кличке Томас, сбежавший в конце августа у пассажирки при посадке в аэропорту Алматы, нашелся живым и здоровым. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщили волонтеры, которые занимались поиском животного, передает Tengrinews.kz .

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По словам волонтеров, кота обнаружили на футбольном поле возле аэропорта. Его увидели охранники и поймали, а затем вернули хозяевам. За время странствий кот похудел, но был цел и невредим.

О потере кота его хозяйка ранее рассказала на своей странице в Instagram. 21 августа Томас сбежал из переноски девушки в аэропорту Алматы при вылете. Он забился в недоступное место в санузле, и она не смогла достать его своими силами.

Семья оставила сотрудникам аэропорта свои контакты, просила достать кота и передать всем, что, если кто-то его увидит, просьба сразу позвонить. Однако спустя несколько дней выяснилось, что один из сотрудников воздушной гавани вытащил кота и выбросил его на улицу, не сообщив хозяйке. Этот поступок девушка назвала "абсолютно бесчеловечным". С тех пор поиски кота велись силами волонтеров и неравнодушных граждан.