Переделываем авто на газ: получение сертификатов и “подводные камни“

Установка газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобиль – это разумное решение для тех, кто стремится снизить расходы на топливо и сделать автомобиль более экологичным. Однако этот процесс требует соблюдения ряда правил и формальностей. Что нужно делать, чтобы переделать авто на газ, рассказывает Tengri Auto.
Первый шаг – предоставление заявления о внесении изменений в авто. Сделать это можно через портал gov.kz или в территориальном подразделении административной полиции. Заявителю (физическому или юридическому лицу) необходимо указать в заявлении данную информацию:
После рассмотрения заявлений, территориальное подразделение управления административной полиции принимает решение о возможности внесения изменений в автомобиль.
В случае положительного решения о возможности внесения соответствующих изменений в конструкцию транспортного средства, внесение изменений в конструкцию автотранспорта необходимо произвести в соответствии с аналогом завода-изготовителя на предприятиях, располагающих специальным оборудованием и квалифицированными специалистами.
После проведения экспертизы вам должны будут выдать документ, подтверждающий, что ваш автомобиль после переоборудования будет соответствовать требованиям технических регламентов.
После получения одобрения и прохождения экспертизы можно приступить к установке ГБО. Важно, чтобы переоборудование производилось на предприятиях, имеющих соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Все используемые компоненты должны иметь сертификаты соответствия и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза и Национального стандарта Республики Казахстан.
После установки ГБО автомобиль необходимо представить в аккредитованную организацию для размещения с соблюдением требований безопасности. По итогам проверок вам выдадут протокол, подтверждающий конструкции безопасности. Далее следует обязательный технический осмотр. Если все соответствует нормам, вам выдадут диагностическую карту.
Чтобы зарегистрировать внесенные изменения, вам необходимо предъявить следующие документы в подразделении административной полиции:
После оформления изменения будут зарегистрированы и вам выдадут новое свидетельство о регистрации транспортных средств.
Последний этап - обращение в специализированный центр обслуживания населения для замены свидетельства о регистрации автомобиля. Здесь необходимо будет предоставить все ранее полученные документы, включая свидетельство о соответствии транспортных средств требованиям безопасности.
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