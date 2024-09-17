Переделываем авто на газ: получение сертификатов и “подводные камни“

Установка газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобиль – это разумное решение для тех, кто стремится снизить расходы на топливо и сделать автомобиль более экологичным. Однако этот процесс требует соблюдения ряда правил и формальностей. Что нужно делать, чтобы переделать авто на газ, рассказывает Tengri Auto .

Фото: gov.kz

Подача заявления на переоборудование

Первый шаг – предоставление заявления о внесении изменений в авто. Сделать это можно через портал gov.kz или в территориальном подразделении административной полиции. Заявителю (физическому или юридическому лицу) необходимо указать в заявлении данную информацию:

полные данные о владельце автомобиля (реквизиты организации или ФИО, почтовый адрес для физических лиц);

номер и место свидетельства о регистрации юридического лица (для организаций);

марку, модель, год выпуска и госномер транспортного средства;

мотивированное предложение по внесению изменений в свет;

дату подачи заявления и подпись заявителя (или руководителя организации с печатью).

После рассмотрения заявлений, территориальное подразделение управления административной полиции принимает решение о возможности внесения изменений в автомобиль.

Техническая экспертиза и согласование регламентов

В случае положительного решения о возможности внесения соответствующих изменений в конструкцию транспортного средства, внесение изменений в конструкцию автотранспорта необходимо произвести в соответствии с аналогом завода-изготовителя на предприятиях, располагающих специальным оборудованием и квалифицированными специалистами.

После проведения экспертизы вам должны будут выдать документ, подтверждающий, что ваш автомобиль после переоборудования будет соответствовать требованиям технических регламентов.

Установка ГБО

После получения одобрения и прохождения экспертизы можно приступить к установке ГБО. Важно, чтобы переоборудование производилось на предприятиях, имеющих соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Все используемые компоненты должны иметь сертификаты соответствия и соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза и Национального стандарта Республики Казахстан.

Оценка соответствия и техосмотр

После установки ГБО автомобиль необходимо представить в аккредитованную организацию для размещения с соблюдением требований безопасности. По итогам проверок вам выдадут протокол, подтверждающий конструкции безопасности. Далее следует обязательный технический осмотр. Если все соответствует нормам, вам выдадут диагностическую карту.

Оформление документов в административной полиции

Чтобы зарегистрировать внесенные изменения, вам необходимо предъявить следующие документы в подразделении административной полиции:

документ, подтверждающий право владения, или пользования и (или) распоряжения транспортным средством;

документ, идентифицирующий транспортное средство (паспорт транспортного средства);

свидетельство о регистрации транспортного средства (СРТС);

решение о возможности внесения изменений;

заключение технических экспертиз;

копии сертификатов на компоненты ГБО;

протокол проверок безопасности конструкций;

диагностическая карта

После оформления изменения будут зарегистрированы и вам выдадут новое свидетельство о регистрации транспортных средств.

Специализированный центр

Последний этап - обращение в специализированный центр обслуживания населения для замены свидетельства о регистрации автомобиля. Здесь необходимо будет предоставить все ранее полученные документы, включая свидетельство о соответствии транспортных средств требованиям безопасности.