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17.09.2024, 10:27

Пособия для многодетных казахстанцев: в Минтруда назвали размеры выплат

Новости Казахстана 0 667

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 17 сентября 2024 года, рассказали о пособиях по многодетности и о том, кто может на них претендовать, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

По данным ведомства, с начала текущего года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 582,7 тыс. семей на общую сумму 313,7 млрд тенге, в том числе за август данный вид пособия получили 577,9 тыс. семей на общую сумму 38,8 млрд тенге.

"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда уточнили, что размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:

  • с 4 детьми – 16,03 МРП или 59 183 тенге;
  • с 5 детьми – 20,04 МРП или 73 988 тенге;
  • с 6 детьми – 24,05 МРП или 88 793 тенге;
  • с 7 детьми – 28,06 МРП или 103 598 тенге;
  • с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
"С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК

Напомним, что за июль 2024 года государственное пособие по многодетности получили 577,1 тыс. семей на общую сумму 38,6 млрд тенге.

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