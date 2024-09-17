Пособия для многодетных казахстанцев: в Минтруда назвали размеры выплат

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 17 сентября 2024 года, рассказали о пособиях по многодетности и о том, кто может на них претендовать, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, с начала текущего года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 582,7 тыс. семей на общую сумму 313,7 млрд тенге, в том числе за август данный вид пособия получили 577,9 тыс. семей на общую сумму 38,8 млрд тенге.
"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода".Пресс-служба МТСЗН РК
В Минтруда уточнили, что размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
"С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474 млрд тенге".Пресс-служба МТСЗН РК
Напомним, что за июль 2024 года государственное пособие по многодетности получили 577,1 тыс. семей на общую сумму 38,6 млрд тенге.
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