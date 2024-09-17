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17.09.2024, 11:04

На чай: на каких условиях ресторанам разрешат взимать плату за обслуживание

Новости Казахстана 0 465

Ресторанам оставят возможность взимать плату за обслуживание. Об этом LS сообщили в министерстве торговли и интеграции.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В Правила внутренней торговли были внесли уточняющие поправки, которые не запрещают включать данный пункт. Напротив, у бизнеса есть подобная возможность, если в меню указана соответствующая информация.

Если же в прайсе не прописан такой аспект, включение суммы за обслуживание в чек будет неправомерным.

Правки согласовали и обсудили с заинтересованными лицами, они также прошли публичное обсуждение в "Открытых НПА".  

Вместе с тем, согласно данным саморегулируемой организации общественного питания, около 85%, или 78 тыс., объектов страны применяют плату за обслуживание, которая не входит в себестоимость блюд.

В целом вопрос о правомерности данной услуги в объектах общественного питания в размере 10% был инициирован Национальной палатой потребителей и рассмотрен Общественным советом по вопросам торговли и интеграции с представителями HoReCa*. В свою очередь министерство проанализировало состояние нормативно-правовой базы и правоприменительной судебной практики.

В том числе, согласно Предпринимательскому кодексу, каждый имеет право на свободное использование своего имущества для любой законной бизнес-деятельности, если это не запрещено законом.

В Гражданском кодексе прописано, что договор розничной купли-продажи является публичным, включая как продажу товаров, так и оказание услуг.

Согласно Закону "О регулировании торговой деятельности", предоставление посетителям меню – это публичная оферта, предложение на заключение договора розничной купли-продажи.

В связи с этим было принято решение уточнить данный вопрос с обязательным указанием пункта в меню.

Напомним, ранее министр торговли Арман Шаккалиев сообщил, что в стране готовятся изменения, согласно которым, если в услугах учитывается обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. По его словам, данные поправки могут коснуться процентов за обслуживание, принудительных оплат чаевых, различных депозитов и взносов.

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