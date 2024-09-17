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17.09.2024, 11:20

Назначен новый главный санврач Казахстана

Новости Казахстана 0 325

Сархат Бейсенова назначена главой Комитета санэпидконтроля - главным госсанврачом Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сархат Бейсенова. Фото: Primeminister.kz
Сархат Бейсенова. Фото: Primeminister.kz

"Постановлением правительства Бейсенова Сархат Сагинтаевна назначена на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Ранее пост главного государственного санитарного врача Казахстана занимала Айжан Есмагамбетова. При этом она совмещала должность с постом вице-министра здравоохранения.

Сархат Бейсенова родилась в 1972 году в Акмолинской области. Окончила Карагандинский государственный медицинский институт, Университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начала в 1989 году санитаркой в Акмолинском областном онкологическом диспансере.

В 1996-1998 годах - врач-эпидемиолог санитарно-эпидемиологической станции Акмолы.

В 1998-1999 годах - врач-эпидемиолог акмолинского областного управления внутренних дел.

В 1999-2002 годах - врач-эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Астаны.

С 2002 по 2007 год - начальник отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Астаны.

В 2007-2009 годах - заместитель директора департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора - заместитель главного санитарного врача Астаны.

С 2009 по 2014 год - заместитель директора, директор департамента по Астане Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения.

В 2014-2015 годах - руководитель департамента по защите прав потребителей Астаны Агентства по защите прав потребителей.

В 2015-2017 годах - заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики.

В 2017-2019 годах - заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В 2019-2020 годах - заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Астаны Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.

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