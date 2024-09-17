“Успейте подать заявку до 20 сентября“: компенсацию в 70 тысяч тенге обещают казахстанцам

В социальной сети появилась информация, что казахстанцам положена выплата от социального фонда: якобы компенсацию в 70 тысяч тенге перечислят людям, родившимся с 1949 по 2010 год. Неизвестные предлагают пройти по ссылке, чтобы успеть подать заявку на выплату до 20 сентября. Это фальшивка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.
Как напомнили в StopFake, назначением выплат и социальных пособий в Казахстане занимается Министерство труда и социальной защиты населения, а социального фонда в стране нет.
"На официальном портале этого министерства нет информации, что существует выплата в 70 тысяч тенге родившимся в определенный временной промежуток, на который указывают мошенники", - говорится в публикации.
Чтобы придать достоверности рекламе, злоумышленники используют в фальшивом видео фото Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Между тем, на официальном портале Главы государства также нет никаких указов о новой выплате.
"Информация о несуществующих компенсациях и выплатах появляется в Сети очень часто. Не стоит верить сомнительной рекламе и оставлять личные данные на неизвестных сайтах", - предупредили казахстанцев.
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