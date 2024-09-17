В сборной Казахстана по боксу грядут перестановки: спортсмены сменят весовые категории

О планируемых перестановках рассказал наставник мужской национальной сборной Кайрат Сатжанов. По его словам, Махмуд Сабырхан собирается перейти из категории до 57 килограммов в дивизион до 54, а Айбек Оралбай теперь будет состязаться в весе не до 92 килограммов, а свыше этой отметки. Серик Темиржанов также поднимется – с 57 до 60 килограммов.

Кроме того, цитирует Сатжанова пресс-релиз НОК РК, штаб еще не принял решение о том, в какой категории будет выступать Камшыбек Кункабаев.

Чемпионат Азии состоится с 11 ноября по 12 декабря в Иордании.

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