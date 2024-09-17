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17.09.2024, 12:41

Экс-вице-министр энергетики Асет Магауов стал замглавы "КазМунайГаза"

Новости Казахстана 0 371

Экс-вице-министр энергетики Асет Магауов и Бекзат Абайылданов были назначены заместителями председателя правления АО НК "КазМунайГаз", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Асет Магауов. Фото: facebook.com/KAZENERGY
Асет Магауов. Фото: facebook.com/KAZENERGY
Как сообщается на официальном сайте КМГ, Асет Магауов будет курировать вопросы переработки нефти и нефтехимии, деятельности нефтеперерабатывающих заводов. При этом Бекзат Абайылданов возглавит направление добычи нефти и газа, геологоразведки.

Глава КМГ поставил ряд конкретных задач перед новыми заместителями.

На сайте ИПС "Юрист" говорится, что Магауов Асет Маратович родился в 1972 году в Атырауской области. В 1994 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности "Экономика и управление в областях ТЭК".

Трудовой путь начал с должности экономиста, заместителя начальника отдела ПО "Тенгизмунайгаз".

С 2006 по 2008 год - управляющий директор по управлению долями в СП АО "НК "КазМунайГаз".

С 2008 по 2010 год - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2010 по 2011 год - вице-министр нефти и газа РК.

В 2011-2012 годы - генеральный директор АО "Мангистаумунайгаз".

С 2016 по 2017 год - вице-министр энергетики РК.

С 2017 по 2019 год - генеральный директор ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY".

С 2019 по 2023 год - вице-министр энергетики РК.

С марта этого года возглавляет Международный центр нефтегазового машиностроения.

Добавим также, что Абайылданов Бекзат Калышпекович родился в 1976 году. Окончил Казахский Национальный Технический Университет им. К. Сатпаева.

Трудовой путь начал в 1999 году.

С 2009 по 2016 год - генеральный директор, председатель правления АО "Каспий Нефть".

С 2016 по 2017 год был замгендиректора по производству АО "РД "КазМунайГаз".

С 2017 по 2018 год - заместитель генерального директора по производству АО "РД "КазМунайГаз" - генеральный директор АО "Озенмунайгаз".

С 2018 по 2020 год - советник председателя правления АО НК "КазМунайГаз".

В 2020 году был заместителем генерального директора АО "КазТрансГаз" по развитию ресурсной базы и технической политике.

С 2020 по 2022 год - заместитель председателя правления по геологоразведке и добыче АО "КазТрансГаз".

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