Экс-главе «Хоргоса» вынесли приговор

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«Кызылординским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности Абсаттарова Д. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына в сумме Т1,4 млн тенге и предоставления дизельного топлива стоимостью Т6,8 млн», - сообщили во вторник в антикоррупционной службе.

Кроме того, чиновник осужден за воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью путем ограничения прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа, чем причинил ущерб субъектам бизнеса в сумме Т26,9 млн.

«Приговором суда Абсаттарову назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, а также внесено представление о лишении государственной награды – медали «Ерен еңбегі үшін», - уточнили в «антикоре».

Абасаттаров возглавлял управление предпринимательства и промышленности Кызылординской области с декабря 2023 года по июнь 2024 года, до этого с апреля 2021 года он был заместителем председателя правления АО «НК «QazExpoCongress», а еще раньше – с февраля 2020 года возглавлял АО «Управляющая компания МЦПС «Хоргос».