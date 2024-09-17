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17.09.2024, 13:36

122 этноса: демограф рассказала о национальном составе Казахстана

Новости Казахстана 0 388

Гордость и сила нашей страны – дружный многонациональный народ. Это уникальное место, где можно познакомиться с разными культурами и традициями. Zakon.kz узнал у демографа, как Казахстан стал Родиной для более сотни народов и какие факторы могут повлиять на численность населения, передает Zakon.kz

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Бюро национальной статистики отметили, что численность населения Казахстана превышает 20 млн человек. Здесь можно встретить представителей 122 этносов.

В этническом составе населения больше всего казахов – 14 220 289 (70,4%), далее идут русские – 2 983 344 (15,5%), топ-3 замыкают узбеки – 660 585 (3,2%). К малочисленным относятся коряки – 2, кеты – 2, ульта – 3, селькупы – 3.

Демограф Аяулым Сагынбаева пояснила, как исторически сложилось, что на территории современного Казахстана стало проживать большое количество разных национальностей.

"В истории Казахстана – со времен его формирования, как Казахского ханства Кереем и Жанибеком – было кочевое общество, в котором проживало множество этнических групп. Однако современная этническая картина представлена впоследствии исторических событий на территории советского Казахстана. Это депортации, которые начались задолго до Второй мировой войны, с 30-х годов. И постепенно внутренняя миграция среди советских государств. В дальнейшем после обретения Независимости была эмиграция европейских этносов, в основном немцев, украинцев, русских и поляков. И иммиграция этнических казахов с территории Китая, Монголии, Узбекистана, Таджикистана, России и так далее".Аяулым Сагынбаева

По словам эксперта, Казахстан никогда не был иммиграционно привлекательной страной. А был и остается транзитным пунктом.

"Условия жизни, климатические особенности, развитие различных экономических ниш, коррупция – негативно влияют на формирование безопасного и желательного фона для эмиграции".Аяулым Сагынбаева

По последним данным миграции, за январь – июнь 2024 года всего в Казахстан прибыли 627 человек, выбыли – 1379. Отрицательное сальдо у русских, немцев, украинцев, поляков. Положительное сальдо всегда было только у казахов. Традиционно к нам переезжают из Узбекистана, Монголии, Китая, России, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана, перечислила спикер.

"4428 человек, или 68%, прибыли из стран СНГ. Из других государств всего 199. Точно также из 1379 выбывших 1064 (77%) отправляются в страны СНГ. Эта тенденция сохраняется. То есть основной миграционный обмен у нас происходит со странами СНГ".Аяулым Сагынбаева

Однако по годовой статистике, к примеру, за 2023 год, основная доля прибывших это казахи.

"Если во внешней миграции по итогам прошлого года прибыло 25 тыс. человек, то из них 9997 казахи, а это 40%. Далее идут русские, это 8 тыс. человек (32%) из 25 тыс. После узбеки, украинцы и так далее. Все это происходит с учетом изменений геополитической ситуации в мире и у ближайших соседей".Аяулым Сагынбаева

Аяулым Сагынбаева назвала основную причину изменения численности населения – это оказались миграция и рождаемость.

"По активности роста численности населения, по результатам за 2022 и 2023 годы, к бурно увеличивающимся относятся казахи, узбеки, дунгане, уйгуры и другие азиатские этносы. Что связано с высокой рождаемостью и довольно-таки низкой смертностью среди них в молодом возрасте".Аяулым Сагынбаева

А вот снижение европейских этносов связано со старением населения, с высоким уровнем смертности и низким уровнем рождаемости.

"К тому же, в частности, страну покидают европейские этносы. Эмиграция в первой половине текущего года может быть как раз связана с тем, что Казахстан является транзитным государством. Плюс мы не должны забывать, что есть изменения в законодательстве, когда на территории Казахстана должны прописываться постоянно или находиться 90 дней. Потом обратно выехать к себе на родину и, пробыв определенный период, можно вернуться".Аяулым Сагынбаева

По мнению демографа, в стране будет расти численность азиатских этносов, таких как казахи, узбеки, уйгуры, дунгане, курды, таджики, у которых средний возраст ниже, высокая доля молодежи, у них остаются традиционные семейные ценности, которые направлены на многодетность.

"Казахстан идет постепенно к моноэтничности. Но точно к каким данным, я не могу сказать, потому что в целом в стране есть проблемы с прогнозами. В том числе по этническим группам – это вообще невозможно сделать, потому что половозрастная структура у нас публикуется только по итогам переписи населения".Аяулым Сагынбаева

Резюмируя беседу, Аяулым Сагынбаева твердо заявила, что в демографическом развитии, как этническое большинство, все-таки темп будут задавать казахи.

"Я предлагаю сделать исследование в этой области, заняться вопросом демографической устойчивости казахов. Пока вопросами прогнозирования по этническим группам не занимаются. В настоящее время я нахожусь в Праге по программе "Болашак" по проекту "500 ученых". Тема моей научной стажировки "Вопросы формирования системы прогнозирования на территории Казахстана". Стажировка у меня только началась, и как таковых результатов пока нет. Об этом мы можем поговорить после завершения исследований".Аяулым Сагынбаева

По последним данным, прирост численности казахов с 2009 года (10 млн) составил 33,7%.

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