Внедорожник выехал на встречку и спровоцировал ДТП: погибли 7 человек

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Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области, вечером 16 сентября на 526-м километре автодороги республиканского значения Западная Европа - Западный Китай случилось дорожно-транспортное происшествие.

По данным полиции, водитель транспортного средства марки Cadillac Escalade, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со следовавшей во встречном направлении грузовой автомашиной марки DAF.

"После чего автомобиль Cadillac Escalade откинуло на свою полосу, где он столкнулся с обгоняемой автомашиной марки "Газель". После столкновения оба автомобиля мгновенно загорелись. В результате ДТП на месте погибли 37-летний водитель автомашины "Газель", 30-летний водитель автомобиля Cadillac Escalade и пятеро пассажиров, в том числе двухлетний ребенок", - сообщили в пресс-службе полиции Жамбылской области.

По данному факту начато досудебное расследование. Департамент полиции региона настоятельно рекомендует строго соблюдать правила дорожного движения.