Где справедливость? Почему в Казахстане одарили только Елдоса Сметова, оставив других без внимания?

Казахстанский спорт переживает кризис: на последних Олимпийских играх страна заняла лишь 43-е место, в то время как паралимпийцы оказались в Париже на 39-й строчке. Вопрос о том, куда уходят деньги, выделяемые на развитие спорта, остается открытым. Однако не менее заметной стала разница в том, как государство и общество поздравляли спортсменов. Почему дзюдоист Елдос Сметов получил щедрые подарки и внимание, а многие другие спортсмены остались без должного признания, выясняла редакция ИА «NewTimes.kz».
Фигура Елдоса Сметова стала одной из самых обсуждаемых на Олимпиаде-2024. Это неудивительно: он принес Казахстану первую в истории олимпийскую золотую медаль в дзюдо и пятую медаль в целом (до этого момента были два серебра и две бронзы). Однако вокруг Сметова возникло много неоднозначных моментов, которые вызвали недоумение у казахстанцев. Например, к приезду олимпийца местные власти, вероятно, акимат, решили проложить асфальт к его дому, что стало поводом для множества мемов в Сети.
Интерес к Елдосу Сметову подогревала не только победа на Олимпиаде, но и личная жизнь. После его возвращения в Казахстан в Сети начали активно распространяться видео с ним. Многие обратили внимание на странное поведение его матери, которая не отходила от сына на всех мероприятиях, тогда как жена оставалась в тени. Это вызвало разговоры о том, что в семье Сметова, возможно, царит патриархат, где жена, как келин, занимает роль подчиненной.
Часть своих подарков Елдос Сметов решил передарить, например, автомобиль Haval M6 он отдал своему 74-летнему тренеру Ахмету Жумагали, шкуру льва — другу, табун лошадей — брату.
Безусловно, это далеко не полный список подарков, врученных победителям и призерам Олимпийских игр. Мы собрали информацию из открытых источников, включая публикации на сайтах акиматов. Интересно, что через несколько дней после возвращения в Казахстан гимнаст Нариман Курбанов признался, что ему, в отличие от других призеров, не подарили ни квартиры, ни машины. После этого в акимате Алматы оперативно решили подарить всем олимпийцам по двухкомнатной квартире.
Сразу после завершения Олимпийских игр в Париже стартовали 17-е летние Паралимпийские игры, которые проходили с 28 августа по 8 сентября этого года. Казахстан был представлен 44 спортсменами, которые соревновались в девяти дисциплинах.
Казахстанцы завершили Игры с девятью медалями: два золота — Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (дзюдо); три серебра — Нурдаулет Жумагали (плавание), Ергали Шамей (дзюдо), Еркин Габбасов (пулевая стрельба); четыре бронзы — Зарина Райфова, Журкамырза Шукурбеков, Даяна Федосова (все — дзюдо), Дастан Мукашбеков (легкая атлетика, толкание ядра).
Страна впервые завершила Паралимпиаду сразу с двумя золотыми медалями.
Как видно из таблицы, подарки для призеров и победителей Паралимпийских игр значительно скромнее по сравнению с тем, что получают олимпийцы. Чествование паралимпийцев, хотя и проводится, но проходит без особой пышности, не соответствуя тем ожиданиям, которые, возможно, были у параспортсменов после их триумфа.
Золотых медалистов Давида Дегтярева и Акмарал Науатбек лично поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев, подписав указ о присуждении государственных наград призерам и тренерам Паралимпиады, как это делается для участников Олимпийских игр. Однако на этом, по сути, и всё.
Особенно бросается в глаза отсутствие активного внимания со стороны местных властей и спонсоров. Подарки, которые вручают паралимпийцам, значительно уступают тем, что получают олимпийцы. И это касается не только материальных наград.
Напомним, в конце августа текущего года, бывший министр туризма и спорта Ермек Мыржикпаев был освобожден от должности после провала на олимпиаде. Также в ряде регионов сменились руководители управлений спорта и директора спортивных организаций.
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