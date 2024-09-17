Где справедливость? Почему в Казахстане одарили только Елдоса Сметова, оставив других без внимания?

Казахстанский спорт переживает кризис: на последних Олимпийских играх страна заняла лишь 43-е место, в то время как паралимпийцы оказались в Париже на 39-й строчке. Вопрос о том, куда уходят деньги, выделяемые на развитие спорта, остается открытым. Однако не менее заметной стала разница в том, как государство и общество поздравляли спортсменов. Почему дзюдоист Елдос Сметов получил щедрые подарки и внимание, а многие другие спортсмены остались без должного признания, выясняла редакция ИА «NewTimes.kz» .

Фото: ИА «NewTimes.kz»

Фигура Елдоса Сметова стала одной из самых обсуждаемых на Олимпиаде-2024. Это неудивительно: он принес Казахстану первую в истории олимпийскую золотую медаль в дзюдо и пятую медаль в целом (до этого момента были два серебра и две бронзы). Однако вокруг Сметова возникло много неоднозначных моментов, которые вызвали недоумение у казахстанцев. Например, к приезду олимпийца местные власти, вероятно, акимат, решили проложить асфальт к его дому, что стало поводом для множества мемов в Сети.





Интерес к Елдосу Сметову подогревала не только победа на Олимпиаде, но и личная жизнь. После его возвращения в Казахстан в Сети начали активно распространяться видео с ним. Многие обратили внимание на странное поведение его матери, которая не отходила от сына на всех мероприятиях, тогда как жена оставалась в тени. Это вызвало разговоры о том, что в семье Сметова, возможно, царит патриархат, где жена, как келин, занимает роль подчиненной.

Что подарили Елдосу Сметову за золото Олимпиады:

250 тысяч долларов;

асфальтированный подъезд к дому;

пятикомнатный пентхаус в Таразе;

Lexus 600;

Haval M6;

Toyota Land Cruiser 250;

Mercedes AMG GLE;

табун лошадей;

лошадь, подаренная Торегали Тореали;

шкура льва;

трехкомнатная квартира в Астане;

10 млн тенге — подарок от спортсменов Актау.

Часть своих подарков Елдос Сметов решил передарить, например, автомобиль Haval M6 он отдал своему 74-летнему тренеру Ахмету Жумагали, шкуру льва — другу, табун лошадей — брату.

Подарки за серебро

Демеу Жадраев: 150 тысяч долларов, трехкомнатная квартира в Кунаеве, сертификат на 10 млн тенге, Toyota Land Cruiser 300, дом в Жаркенте, квартира в Алматы. Еще борцу подарили коня.

Нурбек Оралбай: 150 тысяч долларов, Land Rover Defender, соболиная шуба от родителей Димаша Кудайбергена

Нариман Курбанов: 150 тысяч долларов, Skoda Kodiaq, двухкомнатная квартира в Алматы

Подарки за бронзу

Гусман Кыргызбаев: 75 тысяч долларов, Toyota Land Cruiser 250, лошадь

Назым Кызайбай: 75 тысяч долларов, трехкомнатная квартира в Кунаеве, Mini Cooper, сертификат на два млн тенге

Александра Ле и Ислам Сатпаев: 75 тысяч долларов.

Скандал вокруг подарков

Безусловно, это далеко не полный список подарков, врученных победителям и призерам Олимпийских игр. Мы собрали информацию из открытых источников, включая публикации на сайтах акиматов. Интересно, что через несколько дней после возвращения в Казахстан гимнаст Нариман Курбанов признался, что ему, в отличие от других призеров, не подарили ни квартиры, ни машины. После этого в акимате Алматы оперативно решили подарить всем олимпийцам по двухкомнатной квартире.

Результаты Паралимпийских игр

Сразу после завершения Олимпийских игр в Париже стартовали 17-е летние Паралимпийские игры, которые проходили с 28 августа по 8 сентября этого года. Казахстан был представлен 44 спортсменами, которые соревновались в девяти дисциплинах.

Казахстанцы завершили Игры с девятью медалями: два золота — Давид Дегтярев (пауэрлифтинг), Акмарал Науатбек (дзюдо); три серебра — Нурдаулет Жумагали (плавание), Ергали Шамей (дзюдо), Еркин Габбасов (пулевая стрельба); четыре бронзы — Зарина Райфова, Журкамырза Шукурбеков, Даяна Федосова (все — дзюдо), Дастан Мукашбеков (легкая атлетика, толкание ядра).

Страна впервые завершила Паралимпиаду сразу с двумя золотыми медалями.

Что подарили победителям и призерам Паралимпийских игр

Давид Дегтярёв: 250 тысяч долларов, 3-комнатная квартира в Кокшетау, денежное вознаграждение в размере 25 млн тенге

Акмарал Науатбек: 250 тысяч долларов

Нурдаулет Жумагали: 150 тысяч долларов, двухкомнатная квартира в Таразе, Toyota Camry-75

Ергали Шамей: 150 тысяч долларов

Еркин Габбасов: 150 тысяч долларов, 2-комнатная квартира в Кокшетау, денежное вознаграждение в размере 20 млн тенге, сертификат на 7 млн тенге от МЦРИАП

Зарина Райфова : 75 тысяч долларов

75 тысяч долларов Журкамырза Шукурбеков: 75 тысяч долларов

Дастан Мукашбеков: 75 тысяч долларов

Даяна Федосова: 75 тысяч долларов

Как видно из таблицы, подарки для призеров и победителей Паралимпийских игр значительно скромнее по сравнению с тем, что получают олимпийцы. Чествование паралимпийцев, хотя и проводится, но проходит без особой пышности, не соответствуя тем ожиданиям, которые, возможно, были у параспортсменов после их триумфа.

Золотых медалистов Давида Дегтярева и Акмарал Науатбек лично поздравил Президент Касым-Жомарт Токаев, подписав указ о присуждении государственных наград призерам и тренерам Паралимпиады, как это делается для участников Олимпийских игр. Однако на этом, по сути, и всё.

Особенно бросается в глаза отсутствие активного внимания со стороны местных властей и спонсоров. Подарки, которые вручают паралимпийцам, значительно уступают тем, что получают олимпийцы. И это касается не только материальных наград.

Напомним, в конце августа текущего года, бывший министр туризма и спорта Ермек Мыржикпаев был освобожден от должности после провала на олимпиаде. Также в ряде регионов сменились руководители управлений спорта и директора спортивных организаций.