Аким ночью залез в дом к женщине и попал под суд

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Мать четверых детей рассказала, что аким проник к ней в дом через окно в два часа ночи.

"Я спала с детьми на диване, когда почувствовала, что кто-то стягивает с меня одежду. Спросонья сначала я подумала, что это мой муж. Но муж был в Текели, я разговаривала с ним перед сном. Я проснулась и увидела мужчину, который сидел рядом со мной, от него несло перегаром. Я испугалась и в шоке выбежала из комнаты. Аким побежал к двери. Когда я в растерянности открыла дверь, в коридоре стоял еще один сотрудник акимата", - рассказала она.

Как стало известно, аким и его подельник на днях предстали перед судом. Процесс проходит в Аксуском районном суде. Однако потерпевшая расстроена тем, что мужчине предъявлены лишь обвинения по статье "Нарушении неприкосновенности жилища".

"В Аксуском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Р. и К., которые обвиняются по части 2 статьи 149 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Нарушение неприкосновенности жилища). Дело 2 сентября было принято в производство. 9 сентября состоялось первое судебное слушание. Сегодня второе заседание", - сообщил руководитель пресс-службы суда области Жетысу Нурсултан Орынбасаров.

Ранее об этом случае рассказал местный блогер. Мужчина записал видео и обратился в правоохранительные органы, которые инициировали по факту уголовное расследование.

Сообщается, что оба подозреваемых пока находятся под "подпиской о невыезде".

Освобожден ли аким Аксуского сельского округа от должности, пока неизвестно.