Хорошей новостью для индивидуальных предпринимателей поделились в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса 17 сентября 2024 года рассказал, как индивидуальные предприниматели будут подавать декларацию и платить в последующем налоги, сообщает Zakon.kz.
Ержан Биржанов отметил, что на сегодня по спецрежимам налоговая отчетность предоставляется два раза в год.
"Теперь мы планируем сделать так, чтобы ее сдавали один раз в год, то есть сдается в начале следующего года, и, условно, к 20 февраля следующего года уплачивается налог. Таким образом, для налогоплательщиков, особенно представителей малого бизнеса, предоставляется своего рода льготный период: целый год они работают, зарабатывают, пускают деньги в оборотные средства, увеличивая свои доходы, и уже по итогам года сдают отчетность и уплачивают налоги. Это большой плюс", – добавил он.
Налоговики даже готовы оказывать услуги предзаполнения налоговой декларации, при условии, что налогоплательщик готов раскрыть свои данные от банков и других источников.
"Сегодня в спецрежиме у нас два миллиона индивидуальных предпринимателей. Вот все они могут этот режим применять. Это все магазины у дома, кафе, вся торговля. Все могут попасть под второй режим", – резюмировал вице-министр.
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин ранее сообщил, что количество специальных налоговых режимов будет оптимизировано.
Проектом нового Налогового кодекса предлагается только три режима:
17 сентября 2024 года вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, как можно будет ликвидировать ИП в Казахстане. Новеллы предлагается внести в рамках нового Налогового кодекса.
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