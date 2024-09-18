«Я горжусь тем, что я казах»: Димаш Кудайберген дал интервью Euronews (ВИДЕО)

В эксклюзивном интервью Euronews Димаш Кудайберген рассказывает о своем уникальном сплаве классической, казахской и современной музыки, а также о своей миссии по распространению «культуры, песен и традиционной музыки своей страны по всему миру», передает « Голос народа ».

Скриншот из видео Youtube/ Euronews Culture

Казахстанская сенсация мирового уровня, Димаш, не просто певец, автор песен и мультиинструменталист - он человек с особой миссией. Благодаря своему безупречному, виртуозному вокалу и музыке, которая бросает вызов жанровым рамкам, он стремится донести богатую культуру и традиции Казахстана до мировой аудитории, пишет Euronews о казахстанском артисте.

Издание также отмечает, что, вернувшись домой после кругосветного турне, Димаш выступил на закрытии 5-х Всемирных игр кочевников в Астане с двумя зажигательными сольными концертами.

В интервью Euronews Culture Димаш рассказал о своей карьере, развитии музыкального стиля и о том, как Всемирные игры кочевников становятся идеальной площадкой для демонстрации культурного наследия Казахстана.

«Вы получили классическое музыкальное образование и вам предложили работу в «Астана Опера», но вы предпочли развивать карьеру в современной музыке, сочетая классические элементы с традиционной казахской и поп-музыкой. Как вам удалось создать этот уникальный сплав?»