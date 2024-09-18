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17.09.2024, 20:40

«Я горжусь тем, что я казах»: Димаш Кудайберген дал интервью Euronews (ВИДЕО)

Новости Казахстана 0 298

В эксклюзивном интервью Euronews Димаш Кудайберген рассказывает о своем уникальном сплаве классической, казахской и современной музыки, а также о своей миссии по распространению «культуры, песен и традиционной музыки своей страны по всему миру», передает «Голос народа». 

Скриншот из видео Youtube/ Euronews Culture
Скриншот из видео Youtube/ Euronews Culture

Казахстанская сенсация мирового уровня, Димаш, не просто певец, автор песен и мультиинструменталист - он человек с особой миссией. Благодаря своему безупречному, виртуозному вокалу и музыке, которая бросает вызов жанровым рамкам, он стремится донести богатую культуру и традиции Казахстана до мировой аудитории, пишет Euronews о казахстанском артисте.

Издание также отмечает, что, вернувшись домой после кругосветного турне, Димаш выступил на закрытии 5-х Всемирных игр кочевников в Астане с двумя зажигательными сольными концертами.

В интервью Euronews Culture Димаш рассказал о своей карьере, развитии музыкального стиля и о том, как Всемирные игры кочевников становятся идеальной площадкой для демонстрации культурного наследия Казахстана.

«Вы получили классическое музыкальное образование и вам предложили работу в «Астана Опера», но вы предпочли развивать карьеру в современной музыке, сочетая классические элементы с традиционной казахской и поп-музыкой. Как вам удалось создать этот уникальный сплав?»

«Я хотел попробовать себя в разных музыкальных стилях. В моей культуре через музыку ты можешь рассказать историю народа. Когда мне было 5 лет, мой дедушка научил меня играть на домбре. Это наш национальный инструмент. Если ты настоящий казах, ты должен уметь играть на домбре. Я горжусь тем, что я казах. У меня сейчас большая миссия. Я стал международным певцом не для того, чтобы зарабатывать деньги или ради коммерции. Я занимаюсь этим только для того, чтобы показать свою страну, культуру, песни и традиционную музыку международной аудитории», - говорит Димаш.

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