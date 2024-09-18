Руководители государств приходят и уходят, а народы должны жить в мире и взаимопонимании – Токаев

Отдельное внимание было уделено ситуации вокруг украинского кризиса.

“Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве”, – отметил президент Казахстана.