Руководители государств приходят и уходят, а народы должны жить в мире и взаимопонимании – Токаев

В ходе переговоров глава государства Касым-Жомарт Токаев и канцлер ФРГ Олаф Шольц обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу президента.
Отдельное внимание было уделено ситуации вокруг украинского кризиса.
“Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве”, – отметил президент Казахстана.
Комментарии0 комментарий(ев)