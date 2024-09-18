Традиция или панибратство? Откуда взялись Маке, Саке и Баке

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Как считает исследователь казахских имен Кайыр Рысбаев, есть несколько объяснений этому.

"В целом есть два варианта этой тенденции. То, что это пошло от сокращенного "ака", "ага" ("старший брат" на казахском). Допустим, Мурат-ага. Соответственно, сокращенно это превратилось в Маке. Второй вариант - заимствование из монгольского языка. У них есть слово "ике" - что значит "господин". Предполагается, что на первый слог имени добавлялся суффикс "-ке". Поэтому и пошло Саке, Маке, Баке", - полагает Кайыр Рысбаев.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Эксперт отметил, что среди мужчин такое сокращение больше приемлемо по отношению младшего к старшему и считается национальной особенностью. При этом он подчеркнул, что это не является признаком панибратства. Он также отметил, что нет конкретных правил по сокращению имен в "уважительном" и "комплиментарном" контексте.

"Есть случаи, когда, допустим, имена Аманжан, Амангельды, Аман не сокращают. В этом случае очень плохо, вульгарно звучит сокращение по-казахски, если вы знаете это слово. Поэтому их сокращают по-другому - Аужеке, Абеке. Темирбек, Темиргали, Темирхан тоже не сокращают как Теке. Потому что "теке" в переводе на казахский - это "козел". Поэтому эти имена сокращаются по-другому - Таке или Темке. Казахи стараются избегать плохого звучания при сокращении таких имен. Одно и то же имя можно по-разному говорить, в общем. Кайыр - Каке, Кайреке, например", - отмечает Кайыр Рысбаев.

При этом он заметил, что молодежь не употребляет в речи подобные сокращения казахских имен.



"Среди школьников, студентов это не распространено. К учителям, преподавателям казахоязычные дети обращаются "мугалим", если на севере, на юге обращаются "апай", "агай" в зависимости от пола. А если русскоговорящие - то по имени и отчеству. Среди студентов такое тоже нечасто можно заметить. Обычно уважительные сокращения имен часто употребляются в коллективах, среди людей среднего и старшего возраста. Это все приходит с возрастом, так скажем. Но сейчас этому как бы придали негативный оттенок, считается неким панибратством", - отмечает спикер.

Ведущий научный сотрудник Института истории имени Шокана Уалиханова историк Салтанат Асанова считает, что данная традиция идет от роли имени в традиционной культуре. Имя человека считалось сакральным знанием, и поэтому в традиционных культурах имена не назывались.

"Имена носили такой защитительный характер, и не всегда они произносилось. Потому что считалось, что если произнесешь настоящее имя, то тем самым обезоруживаешь человека от внешних сил природы, от воздействия злых духов. Поэтому имена носили такой сакральный характер. Вообще, у каждого казаха было одно имя и второе, как бы "лакап ат" (псевдоним). Например, настоящее имя Абая Кунанбаева – это Ибрагим. Но мы все знаем его как Абая, потому что это его домашнее имя, которым его называли в семье. Или настоящее имя Чокана Валиханова – Мухаммед Ханафия, но мы его знаем как Шокана", - говорит историк.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Более того, имя человека всегда имело еще значение оберега. Очень часто, когда в семье умирали дети или ребенок болел, ему давали уничижительное имя, с плохим звучанием, чтобы не привлечь к нему внимания злых духов и как бы уберечь его.

"Вообще, называть человека по имени считалось вторжением в его личное пространство и в какой-то степени неуважением. Кроме того, в казахской культуре традиционно есть обозначение, обращение к старшим и к младшим без называния имени: ағай, апай, іні, балам и прочее. Это тоже для нейтрализации вот такого открытого названия имени, как характерно это для европейской культуры. Уже позже, когда у нас появились фамилии на -ов, то, чтобы не нарушать традицию прямого обращения по имени, стали использовать такие сокращенные имена. Берется обычно начало слога, а в конце прибавляется такой суффикс. Он может быть "-ке", он может быть "-бе", это зависит от созвучия с первым слогом. Вот если, допустим, Саулебек, то Сабеке, Аблай - то Абеке. Это проявление уважения и нежелания называть человека прямым, открытым именем", - говорит Асанова.

Эксперт отмечает, что суффикс "-ке" какой-то особой функциональной нагрузки не несет и является только некой лингвистической формой. По ее словам, в некоторых случаях такое обращение применимо и к женщинам.

"Если хотят показать особый статус и уважение к женщинам, говорят тоже Саке. Это проявление особого уважения. Вот назвать человека по имени - это уже проявление панибратства. Старший может обратиться по имени, но младший назвать по имени старшего не может. Деда, бабушку, отца, мать, вообще взрослых людей называть по имени младшему поколению запрещено. Это неуважение. Я думаю, что это как бы сидит в основе казахского сознания, и эта традиция все равно сохранится. Как только молодые люди повзрослеют, они тоже будут так обращаться. Это сидит в нашем культурном коде, нашей этнической повседневности", - резюмировала историк Салтанат Асанова.